С мыслями о родном Мариуполе. Семья переселенцев помогает людям, пострадавшим от войны

Переселенцам из Донецкой, Херсонской, Харьковской областей в Хмельницком помогает мариупольская семья. Семья Сапаровых покинула родной дом после мощных обстрелов в феврале 2022 года.

А сейчас сами занимаются теми, кто потерял все. Люди организовали центр психологической и медицинской помощи, везут машины на фронт и поддерживают раненых защитников. Так мариупольцы стремятся своим примером доказать — украинцы не сдаются.

Семья из Мариуполя помогает переселенцам и военным

В каждой свежеиспеченной буханке есть частица родного Мариуполя. Семья давно мечтала о собственном деле — открыть уютное кафе планировали еще в родном городе. А пришлось делать все на Подолье.

Сейчас также смотрят

Два сына, дочь и невестка — у всех есть обязанности. Просыпаются рано, чтобы радостно выпекать душистые вкусности. Пекарня — лишь часть бизнеса. Когда семья начала чувствовать угрозу России, приобрела еще два помещения, чтобы открыть большой бизнес.

Сейчас Сапаровы помогают людям в Хмельницком. Коммерческие площади превратили в хостел, теперь здесь центр социальной адаптации для ВПЛ. Есть и врачи, которые помогают бесплатно всем, кто обращается.

Тех, кто потерял все, в Хмельницкой области тысячи.

Продукты, лекарства, одежда, психологическая, юридическая помощь. Мы работаем с Красным Крестом. В неделю принимаем 300-350 граждан, — говорит волонтер Алексей Сапаров.

Но больше всего мариупольцы поддерживают военных, семьи погибших. Также получают и распределяют помощь между ранеными защитниками.

Будут помогать до конца войны, но ни дня не прекращают думать о родном Мариуполе, в который обязательно вернутся.

Раньше мы рассказывали о маленькой волонтерке из Японии, которая не побоялась приехать в Украину.

А чтобы узнавать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.