Люди

С мыслями о родном Мариуполе. Семья переселенцев помогает людям, пострадавшим от войны

Людмила Цымбалюк 25 июля 2023, 22:00

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Родина з Маріуполя допомагає переселенцям та військовим

С мыслями о родном Мариуполе. Семья переселенцев помогает людям, пострадавшим от войны
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