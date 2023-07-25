З думками про рідний Маріуполь. Родина переселенців допомагає постраждалим від війни

Переселенцям із Донеччини, Херсонщини, Харківщини у Хмельницькому допомагає маріупольська родина. Сім’я Сапарових покинула рідну домівку після потужних обстрілів у лютому 2022.

А нині сама опікується тими, хто втратив усе. Люди організували центр психологічної та медичної допомоги, везуть машини на фронт і підтримують поранених захисників. Так маріупольці прагнуть власним прикладом довести — українці не здаються.

Родина з Маріуполя допомагає переселенцям та військовим

У кожному свіжовипеченому буханці є частинка рідного Маріуполя. Родина давно мріяла про власну справу — відкрити затишне кафе планували ще в рідному місті. А довелося робити все на Поділлі.

Зараз також дивляться

Два сини, донька та невістка — усі мають обов’язки. Прокидаються рано, щоб радо випікати запашні смаколики. Пекарня — лише частинка бізнесу. Коли родина почала відчувати загрозу Росії, придбала ще два приміщення, щоб започаткувати великий бізнес.

Нині Сапарови допомагають людям у Хмельницькому. Комерційні площі перетворили на хостел, тепер тут центр соціальної адаптації для ВПО. Є й лікарі, які допомагають безкоштовно всім, хто звертається.

Тих, хто втратив усе, на Хмельниччині тисячі.

Продукти, ліки, одяг, психологічна, юридична допомога. Ми працюємо з Червоним Хрестом. На тиждень приймаємо 300-350 громадян, — каже волонтер Олексій Сапаров.

Але найбільше маріупольці підтримують військових та родини загиблих. Також отримують та розподіляють допомогу між пораненими захисниками.

Допомагатимуть до кінця війни, але жодного дня не припиняють думати про рідний Маріуполь, у який обов’язково повернуться.

Раніше ми розповідали про маленьку волонтерку з Японії, яка не побоялася приїхати в Україну.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.