Не боялася приїхати в Україну, бо хотіла допомогти! Дивовижна історія маленької волонтерки з Японії

До Миколаєва приїхала наймолодша волонтерка з Японії, десятирічна дівчинка Міраі Шіраіші. Вона дізналася про війну в Україні з новин і вирішила, що не може бути осторонь.

Я дивилася новини про війну в Україні та вирішила допомагати.

Уже майже рік дівчинка влаштовує благодійні акції на вулицях Осаки та продає малюнки українських дітей. Малює власні та навіть виготовила логотип з українською символікою на футболках і організувала їхній продаж.

Так за рік маленька волонтерка вже назбирала кілька тисяч доларів для українців. Каже, на цьому зупинятися не планує.

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Разом з мамою дівчинка приїхала до України в рамках проекту Дитячий погляд на недитячу війну, щоб на власні очі побачити, як живуть українські діти.

Я не боялася приїхати в Україну, бо хотіла допомогти українським дітям, зустрітися з ними. Я зовсім не думаю про страх.

Саме у Миколаєві Міраі вперше почула сигнал повітряної тривоги та звук прильоту російської ракети.

Дівчинка дуже багато спілкується з дітьми, які розповідають їй про багатомісячні обстріли Миколаєва. А в зоопарку Міраі навіть змогла на власні очі побачити залишок від ворожої ракети.

Дитина ділиться, що відчуває страх поряд зі снарядом. Однак вона не боїться продовжувати свою благодійну діяльність. У рідній Осаці дівчинка вже збирала кошти для українців, зокрема для гімнастки Саші Паскаль, яка через російську ракети втратила ногу.

Із собою Міраі возить український прапор. На ньому дівчинка збирає підписи всіх небайдужих, хто долучається до благодійних акцій, які вона влаштовує.

Попереду у Міраі насичена програма. Дівчинка відвідає ще багато міст України, а як повернеться, хоче організувати власний фонд, щоб кожен охочий з будь-якого куточка світу міг надіслати кошти на допомогу українським дітям.

Не забувають про допомогу й дорослі іноземці. Читай, як голландський кухар приїхав волонтером до України, щоб наблизити її перемогу власноруч.

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Фото: ДніпроОДА