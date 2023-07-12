Коли я тут, я справді щось роблю для закінчення війни. Як голландський кухар приїхав волонтером до України

Українське протистояння захопило не лише громадян нашої країни. До війни за свободу доєднався увесь світ, беруть участь люди різного віку та національностей.

Від знаного європейського шеф-кухаря до волонтера — такою є історія 50-річного голландця Едварда Хірсчфельда. За десятки років роботи в Європі він зібрав чимало нагород. Зокрема, переміг і кількох кухарів з мішленівських ресторанів.

Проте голландець приїхав в Україну, аби допомагати військовим і цивільним. Едвард тепер в Україні, каже, майже як місцевий: оселився неподалік лінії фронту на Донеччині та потроху вчить українську.

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У своєму помешканні волонтер власноруч облаштував коптильню-гриль. І саме на ній рано вранці починає готувати чергову порцію їжі для українських військових.

Його покликання та пристрасть не залишила байдужими українських військових: на шевроні Едварда красується псевдо Кухар.

Як вирішив їхати до України

Едвард Хірсчфельд пригадує, що коли побачив перші новини про початок широкомасштабної війни в Україні, подумав, як виживатимуть люди без комунікацій тут.

— Я думав, що не буде світла, не буде газу. А я вмію готувати без цього. Тож приїхав сюди — розповідає чоловік.

На його робочому місці є стільки військовий речей, що вистачило б на цілий музей. А на власноруч зробленій коптильні Кухар щоранку коптить м’ясо для військових. Ділиться, що за один раз тут можна приготувати 350 кг м’яса.

Копчена курка зберігається набагато довше ніж смажене чи печене м’ясо, а це критично важливо для військових на фронті.

А ще Едвард закуповує якісну, смачну їжу довготривалого зберігання на пожертви голландців. Все це він сам привозить військовим. Тільки за останні місяці волонтер відвіз на фронт до 60 тонн продуктів.

Чоловік допомагає не лише їжею: під час одного із візитів на фронт він також привіз ЗСУ три генератори та протиударний комп’ютер. Тут його вже всі добре знають.

Про мотивацію допомагати

Голландець дізнається про необхідне на тих чи інших напрямках не лише від знайомих чи військових, а й з новин. Саме він привіз фізрозчини, крапельниці та іншу допомогу у лікарню Краматорська після обстрілу місцевої піцерії.

Але окрім цього Едвард виконує іще одну роботу: фотографує все те, що коїть РФ на території України. На будь-якому виїзді з ним завжди є його камера.

— Є багато людей в Голландії, які вважають, що війна — це десь далеко. Я можу вам довести, що війна лише за 24 години їзди на авто, — наголошує Едвард.

Якщо я залишуся в Голландії, то буду тим хлопцем, який скаржиться на високі ціни на пальне та рахунки через цю війну. Але коли я тут, то справді щось роблю для закінчення цієї війни.

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