Розповіді

Коли я тут, я справді щось роблю для закінчення війни. Як голландський кухар приїхав волонтером до України

Артем Куля, журналіст Факти тижня 12 Липня 2023, 19:00
Едвард

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