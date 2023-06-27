Нещадно по скупченню людей! Росія обстріляла ракетами Краматорськ — є загиблі та поранені, зокрема дитина

Ввечері 27 червня 2023 року росіяни здійснили обстріли по центру міста Краматорськ та селище Біленьке. Загинули четверо людей, серед них 17-річна дівчина. Поранення отримали 42 особи, зокрема 8-місячна дитина. Ракетні удари по Краматорську та селищу Біленьке сталися з різницею у 30 секунд, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Зазначено, що Російська Федерація здійснила обстріл закладу громадського харчування, і наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Росія націлено обстріляла місця скупчення людей.

За його словами, пошкоджені будівлі закладу громадського харчування та кілька приватних будинків. Продовжуються розбирання завалів, оскільки є ймовірність, що там перебувають люди.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що Росія випустила дві ракетні удари по Краматорську. Перший обстріл був спрямований на заклад громадського харчування у центрі міста, а другий — на селище Біленьке.

Посол США в Україні Бріджит Брінк також відреагувала на ракетний обстріл Краматорська.

– Жахливі кадри чергового жорстокого нападу на Краматорськ, коли Росія продовжує безсовісно обстрілювати міста, населені пункти та мирних жителів України, — написала вона у Twitter.

Обстріл Краматорська — відео

Краматорськ — коментар медикині

Краматорськ 27 червня 2023 – реакція Зеленського

– Рівно на роковини удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знову спрямували ракети на Кременчуцький район… Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли і Краматорськ. Ракети С-300.

Нагадаємо, у березні Human Rights Watch нарешті оприлюднила розслідування атаки росіян на вокзал у Краматорську.