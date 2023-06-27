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Нещадно по скупченню людей! Росія обстріляла ракетами Краматорськ — є загиблі та поранені, зокрема дитина

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 27 Червня 2023, 23:10
Краматорськ 27 червня
Фото: Getty Images

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