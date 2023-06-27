Беспощадно по скоплению людей! Россия обстреляла ракетами Краматорск — есть погибшие и раненые, в том числе ребенок

Вечером 27 июня 2023 года россияне совершили обстрелы по центру города Краматорск и поселок Беленькое.

Погибли четыре человека, среди них 17-летняя девушка. Ранения получили 42 человека, в том числе 8-месячный младенец. Ракетные удары по Краматорску и поселку Беленькое произошли с разницей в 30 секунд, сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

Российская Федерация осуществила обстрел общепита, и сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Ракетная атака на Краматорск — последние новости и фото

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Россия нацелено обстреляла места скопления людей.

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По его словам, повреждены здания общепита и несколько частных домов. Продолжаются разборки завалов, поскольку есть вероятность, что там находятся люди.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал, что Россия выпустила два ракетных удара по Краматорску. Первый обстрел был направлен на общепит в центре города, а второй — на поселок Беленькое.

Посол США в Украине Бриджит Бринк также отреагировала на ракетный обстрел Краматорска.

– Ужасные кадры очередного жестокого нападения на Краматорск, когда Россия продолжает бессовестно обстреливать города, населенные пункты и мирных жителей Украины, – написала она в Twitter.

Обстрел Краматорска — видео

Краматорск — комментарий медика

Краматорск 27 июня 2023 года — реакция Зеленского

— Ровно на годовщину удара российских террористов по Кременчугу, по торговому центру, когда погибли 22 человека, российские изверги снова направили ракеты на Кременчугский район… Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300.

Напомним, в марте Human Rights Watch обнародовала расследование атаки россиян на вокзал в Краматорске.

Главное фото: Андрей Ермак