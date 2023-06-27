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Беспощадно по скоплению людей! Россия обстреляла ракетами Краматорск — есть погибшие и раненые, в том числе ребенок

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 27 июня 2023, 23:10
Краматорськ 27 червня

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