Невозможно было разобрать, где погибшие, а где раненые: история женщины, которая убегала с лежащей матерью из Краматорска

Яна Шиш вспоминает этот страшный день. 8 апреля российские террористы прицельно ударили по перрону Краматорского железнодорожного вокзала ракетой, где люди ждали эвакуации.

Это, понимаете, апокалипсис был.

Тогда погиб 61 человек, из них семь — дети. Более сотни получили тяжелые травмы. В то утро все больницы принимали раненых, но рук все равно не хватало.

Людей привозили и привозили. Их было очень много. И в тот день невозможно было разобрать, где погибшие, а где раненые. Потому что везли всех подряд.

Трагедия на вокзале стала для всех настоящим шоком. И Яна с лежащей мамой и больным мужем решились уезжать из дома. Им удалось попасть на эвакуационный поезд, который был переполнен больными и немощными.

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Ехали сутки с выключенным светом и очень медленно. И уже в пути пытались найти хоть какое-то место для убежища. Неожиданно Яне позвонили по телефону волонтеры и предложили поселиться на Прикарпатье.

Женщина не только приняла предложение, но и прошлась вагонами и составила списки тяжелобольных, которым тоже нужны были пристанище и особый уход.

Когда поезд прибыл во Львов, скорые забрали в Прикарпатье около двух десятков человек. А Яна настолько прониклась немощными, что сама пошла в волонтеры.

Затем нашла работу в местной больнице, где теперь работает сестрой-хозяйкой в паллиативном отделении. В нем выхаживают одиноких и немощных переселенцев из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Яна заботится обо всех, как о своих. У каждого из них своя трагическая история, и большинству из них уже некуда возвращаться, потому что их жизнь уничтожила Россия.

Через десять месяцев детального расследования международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU опубликовали отчет со своими выводами по этому военному преступлению. Читай о расследовании атаки россиян на вокзал в Краматорске.

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