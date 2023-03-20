Неможливо було розібрати, де загиблі, а де поранені: історія жінки, яка тікала з лежачою матір’ю з Краматорська

Яна Шиш пригадує той страшний день. 8 квітня російські терористи прицільно вдарили по перону Краматорського залізничного вокзалу ракетою, де люди саме чекали на евакуацію.

Це, розумієте, апокаліпсис був.

Тоді загинула 61 людина, з них семеро — діти. Понад сотня отримала тяжкі травми. Того ранку всі лікарні приймали поранених, але рук все одно бракувало.

Людей везли й везли. Їх було дуже багато. І в той день неможливо було розібрати де загиблі, а де поранені. Бо везли всіх підряд.

Трагедія на вокзалі стала для всіх справжнім шоком. І Яна з лежачою мамою та хворим чоловіком наважились їхати з дому. Їм пощастило втрапити на евакуаційних потяг, який був переповнений хворими та немічними.

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Їхали добу з вимкненим світлом та дуже повільно. І вже в дорозі намагалися знайти бодай якесь місце для прихистку. Неочікувано Яні зателефонували волонтери та запропонували оселитися на Прикарпатті.

Жінка не лише пристала на пропозицію, але й пройшлась вагонами та склала списки тяжкохворих, яким теж потрібні були прихисток та особливий догляд.

Коли потяг прибув до Львова, швидкі забрали до Прикарпаття зо два десятки людей. А Яна настільки перейнялася немічними, що сама пішла у волонтери.

Згодом знайшла роботу в місцевій лікарні, де тепер працює сестрою-господинею в паліативному відділенні. У ньому виходжують одиноких та немічних переселенців з Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

Яна дбає про всіх, як про своїх. У кожного з них своя трагічна історія, і більшості з них вже нема куди повертатися, бо їхнє життя знищила Росія.

Через десять місяців детального розслідування міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU опублікували звіт зі своїми висновками щодо цього воєнного злочину. Читай про розслідування атаки росіян на вокзал у Краматорську.

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