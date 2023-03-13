Збори під канонаду, прощання з домом та виїзд під вибухи: як Білі Янголи евакуюють людей з Донеччини

Донеччина залишається однією з найгарячіших точок на карті бойових дій. Люди в населених пунктах опинились у заручниках постійних обстрілів окупантів. Багато з них досі не наважуються залишити свої домівки.

Утім, є ті, хто самостійно телефонує до поліції та просить про порятунок. Ми розповімо, як поліціянти з Білих Янголів під постійними обстрілами вивозять людей з прифронтових селищ та містечок.

Сьогодні поліціянти рятують людей у селищі Торське. Воно розташоване менш як за 10 км від лінії фронту. Тут немає жодної вцілілої вулиці, скрізь велетенські вирви від снарядів. Під постійними обстрілами досі живуть люди. Білі Янголи евакуюють родину з трьома дітьми, їм чотири, вісім і 16 років.

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Евакуація відбувається дуже швидко, адже коли почнеться наступний обстріл — не вгадаєш. Збираються під канонаду. Біля під’їзду — палкі обійми на прощання з тими, хто лишається.

Інша родина вже у безпечному місці — у своїх родичів. 11-річний Іван забрав із собою найцінніше — кота Барсика. Він дякує Білим Янголам за порятунок.

А з Часового Яру поліціянти за останні дні вивезли чимало людей. Ті просто не витримують щоденних обстрілів окупантів. Мешканці забирають з собою і собак, і котів.

Минулого тижня Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій — навіть якщо дорослі не розуміють усієї небезпеки. Детальніше про це читай за посиланням.

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Фото: Національна поліція України