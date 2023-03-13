Люди

Збори під канонаду, прощання з домом та виїзд під вибухи: як Білі Янголи евакуюють людей з Донеччини

Ярослава Марущенко 13 Березня 2023, 16:00
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