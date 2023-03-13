Україна

Ворог здійснив понад 100 атак: карта бойових дій в Україні 13 березня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Березня 2023, 09:00
Карта бойових дій в Україні 13.03.2023 онлайн

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