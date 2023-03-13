Ворог здійснив понад 100 атак: карта бойових дій в Україні 13 березня в режимі онлайн

У ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі минула премія вручення Оскар. Однією із картин, яка отримала кілька статуеток у різних номінаціях, стала На Західному фронті без змін. Фільм про Першу світову війну.

Поки увесь світ захоплюється цією роботою, Україна проживає свою війну та спостерігає за змінами на карті бойових дій. Наші військові переживають те, що не зможе зобразити жоден голлівудський фільм, вони гідно тримають оборону та захищають країну.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Окупанти продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, але не завершили розвороту, обходу та оточення навколо міста. Ворог вів наземні удари поблизу Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російський агресор не полишає намірів щодо окупації України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

За минулу добу противник завдав три ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури Слов’янська Донецької області. Також вісім авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити Бахмут. Також наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка на Херсонщині та Тамарине і Очаків Миколаївської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, ще шість — по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

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