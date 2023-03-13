Ворог здійснив понад 100 атак: карта бойових дій в Україні 13 березня в режимі онлайн

У ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі минула премія вручення Оскар. Однією із картин, яка отримала кілька статуеток у різних номінаціях, стала На Західному фронті без змін. Фільм про Першу світову війну.
Поки увесь світ захоплюється цією роботою, Україна проживає свою війну та спостерігає за змінами на карті бойових дій. Наші військові переживають те, що не зможе зобразити жоден голлівудський фільм, вони гідно тримають оборону та захищають країну.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Окупанти продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, але не завершили розвороту, обходу та оточення навколо міста. Ворог вів наземні удари поблизу Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російський агресор не полишає намірів щодо окупації України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.
За минулу добу противник завдав три ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури Слов’янська Донецької області. Також вісім авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, ще шість — по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.
ЗСУ повертають Україну на окуповані території. Історії людей, які пережили окупацію, шокують. Раніше ми розповідали, як зараз живуть деокуповані села Херсонської області.
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