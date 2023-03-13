Враг совершил более 100 атак: карта боевых действий в Украине 13 марта в режиме онлайн

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла премия вручения Оскар. Одной из картин, получившей несколько статуэток в разных номинациях, стала на Западном фронте без перемен. Фильм о Первой мировой войне.

Пока весь мир восхищается этой работой, Украина проживает свою войну и наблюдает за изменениями на карте боевых действий. Наши военные переживают то, что не сможет изобразить ни один голливудский фильм, они достойно держат оборону и защищают страну.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Оккупанты продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, но не завершили разворот, обход и окружение города. Враг вел наземные удары вблизи Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 13 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российский агрессор не оставляет намерений оккупировать Украину. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.

За минувшие сутки противник нанес три ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры Славянска Донецкой области. Также восемь авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское.

направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить Бахмут. Также наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг не оставляет попыток захватить Бахмут. Также наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.

направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. Под обстрелы попали районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка в Херсонской и Тамарино и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, еще шесть — по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два состава боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

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