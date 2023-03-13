Враг совершил более 100 атак: карта боевых действий в Украине 13 марта в режиме онлайн

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла премия вручения Оскар. Одной из картин, получившей несколько статуэток в разных номинациях, стала на Западном фронте без перемен. Фильм о Первой мировой войне.
Пока весь мир восхищается этой работой, Украина проживает свою войну и наблюдает за изменениями на карте боевых действий. Наши военные переживают то, что не сможет изобразить ни один голливудский фильм, они достойно держат оборону и защищают страну.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Оккупанты продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, но не завершили разворот, обход и окружение города. Враг вел наземные удары вблизи Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что российский агрессор не оставляет намерений оккупировать Украину. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.
За минувшие сутки противник нанес три ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры Славянска Донецкой области. Также восемь авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, еще шесть — по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два состава боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.
ВСУ возвращают Украину на оккупированные территории. Истории людей, переживших оккупацию, шокируют. Ранее мы рассказывали, как живут деоккупированные села Херсонской области.
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