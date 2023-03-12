Выжигают все живое: российские оккупанты обстреляли Угледар запрещенными зажигательными снарядами

Принципы и соблюдение правил ведения войны. Все это не о российских оккупантах, которые в очередной раз нарушают все возможные нормы права.

Так, сегодня ночью, 12 марта, россияне обстреляли город Угледар в Донецкой области запрещенными зажигательными боеприпасами.

Оккупанты долгое время не могут побороть украинских защитников в этом населенном пункте.

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Как ранее сообщал Генштаб ВСУ, захватчики даже начали отказываться идти против хорошо укрепленных оборонительных сооружений защитников. Поэтому используют весь спектр вооружения, чтобы нанести как можно больший вред.

По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова отправляться в бессмысленное наступление, в которое их кидают без какого-либо обеспечения и подготовки против хорошо укрепленных позиций ВСУ.

Поэтому российские оккупанты прибегли к уже привычной для них тактике террора и использовали снаряды, содержащие зажигательные элементы. Они способны нанести человеку сильные ожоги и вызвать масштабные пожары.

На видео видно, что россияне ночью запустили по Угледару сотни таких боеприпасов, которые не прекращают гореть даже после падения на землю.

Обстрел Угледара зажигательными снарядами — ВИДЕО

Также раньше мы рассказывали, что происходит на фронте сейчас. Смотри карту боевых действий в Украине 12 марта.

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