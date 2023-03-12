Украина

Выжигают все живое: российские оккупанты обстреляли Угледар запрещенными зажигательными снарядами

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 марта 2023, 12:28
Вугледар

Больше видео
Карта бойових дій в Україні 12.03.2023 онлайн
Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн
0:03:55
Херсонська область
Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села
Карта бойових дій в Україні
Попытки прорвать оборону и применение аэрозольных гранат в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 11 марта в режиме онлайн
0:02:47
Білогорівка
Детские игрушки рядом со снарядами: ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска
Смотреть больше

Последние видео
0:00:47
Вугледар

Выжигают все живое: российские оккупанты обстреляли Угледар запрещенными зажигательными снарядами
Карта бойових дій в Україні 12.03.2023 онлайн
Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн
Павло Казарін
Война в этом году не закончится: Павел Казарин в интервью во время ротации из Бахмута
0:02:17
парамедики
Место, где понимаешь важность каждой минуты: как парамедики спасают жизни в стабпунктах
0:03:55
Херсонська область
Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села
0:04:32
Трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі
Он потерял семерых членов семьи — трагические истории выживших после авиаудара на дом в Изюме
Карта бойових дій в Україні
Попытки прорвать оборону и применение аэрозольных гранат в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 11 марта в режиме онлайн
0:02:47
Білогорівка
Детские игрушки рядом со снарядами: ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска
0:03:39
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники
0:06:26
Бахмут
Судьба Бахмута будет решена украинскими солдатами: защитник Мамай рассказал последние новости с передовой
Больше видео
Карта бойових дій в Україні 12.03.2023 онлайн
Читать дальше
Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь