Випалюють усе живе: російські окупанти обстріляли Вугледар забороненими запальними снарядами

Принципи та дотримання правил ведення війни. Усе це не про російських окупантів, які вкотре порушують усі можливі норми права.

Так сьогодні вночі, 12 березня, росіяни обстріляли місто Вугледар у Донецькій області забороненими запалювальними боєприпасами.

Окупанти довгий час не можуть подолати українських оборонців у цьому населеному пункті.

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А як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, загарбники навіть почали відмовлятись йти проти добре укріплених оборонних споруд захисників. Тому використовують весь спектр озброєння, аби нанести якомога більшу шкоду.

За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову вирушати у безглуздий наступ, в який їх відправляють без будь-якого забезпечення та підготовки проти добре укріплених позицій ЗСУ.

Тож російські окупанти вдались до вже звичної для них тактики терору та використали снаряди, які містять запалювальні елементи. Вони здатні нанести людині сильні опіки та спричинити масштабні пожежі.

На відео видно, що росіяни вночі запустили по Вугледару сотні таких боєприпасів, які не припиняють горіти навіть після падіння на землю.

Обстріл Вугледара запальними снарядами — ВІДЕО

Також раніше ми розповідали, що відбувається на фронті зараз. Дивись карту бойових дій в Україні 12 березня.

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