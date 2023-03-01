ЗСУ виграли найбільшу танкову битву: як тривали бої під Вугледаром

Українські військові продовжують дивувати світ своїми вміннями та стратегією. Збройні сили України виграли найбільшу танкову битву під Вугледаром. Окупанти втратили там понад 100 одиниць броньованої техніки.

Боротьба тривала близько трьох тижнів, програш та втрата великої кількості техніки стала ударом для ворожої армії. Про танкову битву під Вугледаром розповіли The New York Times.

Танкова битва під Вугледаром: як діяли українці

У The New York Times розповідають, що росіяни намагалися наступати колонами. А українці оборонялися та вели вогонь здалеку або з укриттів, коли ворожа техніка потрапляла в їхнє поле зору.

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Поля навколо Вугледара зараз всіяні розбитою ворожою технікою після тяжкої битви.

Наші захисники кажуть, що окупанти втратили щонайменше 130 танків та бронетранспортерів.

Український військовий у коментарі для видання розповів, що воїни ЗСУ вивчили дороги, якими користувалися росіяни. Потім ховалися і чекали, щоб стріляти із засідки.

Вугледар на карті

Чому росіяни програли танкову битву під Вугледаром

Видання зазначає, що велику роль в програші росіян зіграла нестача досвіду. У бої кинули новомобілізованих. Вони не мали належної підготовки та не знали тактики ЗСУ. Крім цього, наші бійці зазначають, що взяли у полон медика, якого посадили керувати танком.

Український лейтенант Владислав Баяк — заступник командира 1 механізованого батальйону 72 бригади — один із перших, хто помітив наближення російської колони. Вона налічувала близько 15 танків та бронетранспортерів.

Ми були готові, знали, що щось подібне станеться, — сказав він для NYT.

За словами військового, наші воїни з протитанковими ракетними комплексами та артилерією були готові відкривати вогонь по техніці окупантів.

Танкова битва під Вугледаром: перебіг бойових дій

Видання так описує хід бойових дій: на ґрунтовій дорозі не було мін, а поля довкола були засіяні ними, щоб заманити росіян у наступ і не дати танкам розвернутися після початку битви. Коли починається стрілянина, колона танків стає найбільш вразливою. Водії намагаються розвернутися й виїжджають на заміноване узбіччя.

Підбиті машини заважають та уповільнюють або зупиняють колону. Тоді українська артилерія відкриває вогонь та підриває ще більше броні.

Військові знищують окупантів, які вилазять із підбитих машин. Так росіяни провалили свій наступ та програли битву, адже потрапили у підготовану пастку українців.

Не так далеко від Вугледара розташована Мар’їнка, яку ворог постійно обстрілює. Раніше ми розповідали про ситуацію в Мар’янці.

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