Війна в Україні

Яка ситуація у Бахмуті зараз: чи дійсно Україна вивела війська

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Березня 2023, 17:00
Бахмут сьогодні: чи відійшли Сили оборони з міста
Фото: Getty Images

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