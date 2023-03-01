Яка ситуація у Бахмуті зараз: чи дійсно Україна вивела війська

На Сході України тривають запеклі бойові дії, чи не найскладніша ситуація у Бахмуті Донецької області. У східній фортеці вже кілька місяців тривають тяжкі бої. Окупанти не полишають спроби захопити місто, але наші військові не здаються.
Попри всі чутки, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив CNN, що зараз українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони з міста.
— Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній ситуації є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська — ред.), але робимо це організовано, без паніки, — сказав речник Череватий.
Він додав, що лише командування бачить, наскільки є така необхідність, а потім на засіданні Штабу ухвалюється відповідне рішення.
Зараз такого рішення немає.
Зараз такого рішення немає.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону розповіла, що ситуація у Бахмуті залишається напруженою. На Сході російські війська не покидають надій вийти на кордони Донецької області.
— Епіцентр бойових дій — це Бахмут. Ми це спостерігаємо вже кілька місяців. Ворог скерував туди свої ключові зусилля. Вони мають мету вийти на кордони Донецької області. Ситуація — складна, — заявила Маляр.
За її словами, російські військові активізувалися з початку січня. У районі Бахмута збираються професійні та численні підрозділи ПВК Вагнера. Тривають запеклі бої.
Попри те, що ворог переважає чисельно, він зазнає великих втрат. ЗСУ знищують до 80% підрозділів вагнерівців.
Росіяни знищують міста на Сході України. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Мар’їнці.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!