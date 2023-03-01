Яка ситуація у Бахмуті зараз: чи дійсно Україна вивела війська

На Сході України тривають запеклі бойові дії, чи не найскладніша ситуація у Бахмуті Донецької області. У східній фортеці вже кілька місяців тривають тяжкі бої. Окупанти не полишають спроби захопити місто, але наші військові не здаються.

Чи відійшли ЗСУ з Бахмута

Попри всі чутки, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив CNN, що зараз українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони з міста.

— Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній ситуації є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська — ред.), але робимо це організовано, без паніки, — сказав речник Череватий.

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Він додав, що лише командування бачить, наскільки є така необхідність, а потім на засіданні Штабу ухвалюється відповідне рішення.

Зараз такого рішення немає.

Ситуація у Бахмуті на карті

Яка ситуація у Бахмуті зараз

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону розповіла, що ситуація у Бахмуті залишається напруженою. На Сході російські війська не покидають надій вийти на кордони Донецької області.

— Епіцентр бойових дій — це Бахмут. Ми це спостерігаємо вже кілька місяців. Ворог скерував туди свої ключові зусилля. Вони мають мету вийти на кордони Донецької області. Ситуація — складна, — заявила Маляр.

За її словами, російські військові активізувалися з початку січня. У районі Бахмута збираються професійні та численні підрозділи ПВК Вагнера. Тривають запеклі бої.

Попри те, що ворог переважає чисельно, він зазнає великих втрат. ЗСУ знищують до 80% підрозділів вагнерівців.

Росіяни знищують міста на Сході України. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Мар’їнці.

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