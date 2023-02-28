У місті не залишилось нічого живого — лише одні руїни: яка ситуація в Мар’їнці зараз

Місто Мар’їнка — серед тих, що перетворені на руїни. Це схід Донецької області. Лінія фронту проходить через те, що залишилося від міста, а цього дуже мало.

Нове відео, зняте з повітря безпілотником для Associated Press, показує, як інтенсивні бої після вторгнення 24 лютого 2022 року не залишили в Мар’їнці жодної будівлі.

Місто ще з 2014 року опинилось під ворожими обстрілами, оскільки російські окупанти неодноразово намагалися його захопити.

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Та саме у 2022 році вороги зробили з домівок, у яких колись вирувало життя, зруйновані пустки, які ледве нагадують будівлі. А снаряди перетворили на сірники міські дерева — багато з них розірвані на частини.

Російський танковий вогонь, знятий 19 лютого, ще більше посилив руйнування, обстрілюючи українські позиції серед руїн.

Начальник поліції Мар’їнки Артем Щусь описує своє місто як повністю зруйноване.

Усіх цивільних вдалось евакуювати. Однак десятки жителів міста були вбиті чи поранені через снаряди російських окупантів.

Щусь вважає, що російські війська навмисно зрівнюють Мар’їнку з землею та перетворюють на руїни. Загарбники підривають стіни, які ще стоять, щоб знищити всі прикриття, незалежно від того, чи це цивільне укриття, чи військовий об’єкт.

Вони знищують усе, тому що своєю тактикою не можуть перемогти наші війська.

Та не оминає увагою нещадний ворог й інші українські міста, які розташовані далі від фронту. Читай, що відомо про атаку на Україну 27 лютого.

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