Повернулись додому, а там руїни: як виживає розбите вщент село Посад-Покровське

Під постійними обстрілами окупантів село Посад-Покровське, що на Херсонщині, було майже дев’ять місяців.

З перших днів повномасштабної війни загарбники почали гатити по мирних мешканцях з авіації. Ті кинулися масово виїжджати, та дехто просто не встиг.

Зараз зі звільненням правобережної Херсонщини до Посад-Покровського почали повертатися люди.

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У нас село зруйноване. Можна сказати майже на 100 відсотків, — розповідає мешканець села Валерій Чорний.

Від побаченого місцеві мешканці вжахнулися. Усе село перетворилося на суцільну руїну.

Жахливий обстріл Херсона 24 грудня. Відомо про сімох загиблих та десятки поранених. Про наслідки удару по центру Херсону читай у нашому матеріалі.