Росіяни продовжують мститися херсонцям за власну поразку. Щойно стало відомо про жахливий обстріл міста Херсон — є загиблі та поранені.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

— Росіяни здійснили черговий терор — обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі.

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Відомо, що окупанти поцілили у центр міста, коли у вихідний день на вулицях було багато цивільних людей.

На зараз відомо про мінімум п’ятьох загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста.

Поки служби з’ясовують точну кількість загиблих, поранених та зброю, з якої був здійснений обстріл мирного міста Херсон.

За оновленою інформацією, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.

Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідовували пожежі. Внаслідок російського удару зайнялося шість легкових автівок.

За останніми даними кількість загиблих зросла до семи осіб. Станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 — важких.

Також стало відомо, що обстріл центра Херсона був із Градів.

Президент Володимир Зеленський уже відреагував на цей жахливий теракт російських окупантів. У своєму Telegram він написав, що країна-терорист продовжує нести “рускій мір” у вигляді обстрілів цивільного населення.

Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як чутливий контент. Але це не чутливий контент — це реальне життя України та українців.

— Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення, — пише Зеленський.

Жахливий обстріл Херсона 24 грудня: відомо про сімох загиблих та десятки поранених / 6 Фотографій

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