Світ

$32 млрд допомоги Україні та притягнення РФ до відповідальності — результати зустрічі G7

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 10:00
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