$32 млрд допомоги Україні та притягнення РФ до відповідальності — результати зустрічі G7

Найсильніші країни цивілізованого світу постійно висловлюють свою солідарність, непохитну підтримку України й запевняють, що допомагатимуть стільки, скільки це буде потрібно.

А ось Путін та його поплічники неодмінно понесуть повну відповідальність за свої воєнні злочини, які вони скоюють щодня проти українського народу.

Про це заявили на своїй 12-й зустрічі цього року міністри закордонних справ G7, яка відбулась 22 лютого в телефонному режимі. Ми зібрали основні тези зі спільної заяви лідерів країн Великої сімки.

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Заява G7 про війну в Україні

За результатами своєї зустрічі міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, США та Верховний представник Європейського Союзу заявили, що:

ніколи не визнають незаконної спроби Росії анексувати суверенну українську територію;

звірства, вчинені російськими військовими, не можуть бути безкарними. G7 притягне Путіна та інших винних до відповідальності згідно з міжнародним правом;

використання Росією енергетичної та продовольчої зброї особливо впливає на найуразливіші верстви населення світу;

дезінформація, безвідповідальна ядерна риторика Росії, захоплення та мілітаризація ЗАЕС є неприйнятними. Велика сімка підтримує зусилля МАГАТЕ щодо створення зони безпеки на ЗАЕС;

якщо Білорусь безпосередньо вступить у війну Росії, то G7 накладе на режим Лукашенка величезні додаткові санкції;

G7 продовжуватиме координацію фінансової, матеріальної, гуманітарної, оборонної, політичної, технічної та правової допомоги для підтримки України;

Велика сімка зобов’язалась посилити зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовому та оборонному обладнанні, особливо протиповітряної оборони;

члени G7 продовжуватимуть і посилюватимуть економічний тиск на Росію та тих, хто ухиляється від обмежувальних заходів і підриває їх.

Росія може припинити цю війну негайно, припинивши напади на Україну та повністю та беззастережно вивівши свої сили та засоби з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Члени G7 знову закликали Росію зробити це негайно, — йдеться в заяві.

Підтримка України у 2023 році

Заради виявлення своєї непохитної підтримки України Велика сімка заявила про виділення $32 млрд фінансової допомоги нашій країні у 2023 році.

Йдеться про:

18 млрд євро від ЄС, основну частину відсоткових витрат яких покриватимуть країни-члени Союзу;

$500 млн кредитування від Світового банку під гарантії Великої Британії;

115 млн канадських доларів у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі;

пакет підтримки з боку США.

Японія також планує збільшити бюджетну підтримку України у 2023 році.

— Ці значні зобов’язання, що ґрунтуються на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надання основних послуг, проводити найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку.

Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення, — йдеться в заяві.

Реформа містобудування в Україні

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та представники посольств країн G7 обговорили імплементацію закону 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності в Україні.

Україна запросила Велику сімку долучитись до моніторингової групи, яка контролюватиме впровадження необхідних змін для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови. Посли країн G7 запевнили у своїй готовності долучитись до моніторингу.

При виконанні реформи важливо врахувати думку місцевих громад і зберегти їхні повноваження.

Разом з тим, погоджуюсь, що цифровізація — дієвий інструмент у подоланні корупції, й ми повністю підтримуємо перехід від паперової бюрократії до технологічних і прозорих процесів у галузі будівництва, — зазначила Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН Анка Фельдгузен.

Михайло Федоров нагадав, що перші етапи реформи почались ще два роки тому зі створення Порталу державної електронної системи у сфері будівництва. Завдяки цьому вдалось цифровізувати державні послуги та зменшити корупцію в цій сфері.

Зараз законом 5655 планується цифровізація тих послуг, які надає місцева влада. І це по суті новий етап реформи містобудівної галузі.

Вважаю її найбільш антикорупційною за останні роки, — прокоментував віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, закон 5655 було прийнято у Верховній Раді 13 грудня. Тепер його має підписати президент України Володимир Зеленський.

Українські біженці в країнах ЄС відчувають підтримку та солідарність наших партнерів. Дивись, як Європа допомагає нашим переселенцям та як їм живеться на чужині.

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