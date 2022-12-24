Зверства не могут быть безнаказанными — G7 обещают привлечь Путина к ответственности

Сильнейшие страны цивилизованного мира постоянно выражают свою солидарность, твердую поддержку Украины и уверяют, что будут помогать столько, сколько это потребуется.

А вот Путин и его приспешники обязательно понесут полную ответственность за свои военные преступления, которые они совершают ежедневно против украинского народа.

Об этом заявили на своей 12-й встрече в этом году министры иностранных дел G7, состоявшейся 22 февраля в телефонном режиме. Мы собрали основные тезисы по совместному заявлению лидеров стран Большой семерки.

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Заявление G7 о войне в Украине

По результатам своей встречи министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США и Верховный представитель Европейского Союза заявили, что:

никогда не признают незаконную попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию;

зверства, совершенные российскими военными, не могут быть безнаказанными. G7 привлечет Путина и других виновных к ответственности в соответствии с международным правом;

использование Россией энергетического и продовольственного оружия особенно влияет на наиболее уязвимые слои населения мира;

дезинформация, безответственная ядерная риторика России, захват и милитаризация ЗАЭС неприемлемы. Большая семерка поддерживает усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности на ЗАЭС;

если Беларусь напрямую вступит в войну России, то G7 наложит на режим Лукашенко огромные дополнительные санкции;

G7 будет продолжать координацию финансовой, материальной, гуманитарной, оборонной, политической, технической и правовой помощи для поддержки Украины;

Большая семерка обязалась усилить старания для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании, особенно противовоздушной обороне;

члены G7 будут продолжать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от ограничительных мер и подрывает их.

— Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив нападения на Украину и полностью и безоговорочно выведя свои силы и средства со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Члены G7 снова призвали Россию сделать это немедленно, — говорится в заявлении.

Украинские беженцы в странах ЕС ощущают поддержку и солидарность наших партнеров. Смотри, как Европа помогает нашим переселенцам и как им живется на чужбине.

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