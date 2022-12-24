Зверства не могут быть безнаказанными — G7 обещают привлечь Путина к ответственности

Сильнейшие страны цивилизованного мира постоянно выражают свою солидарность, твердую поддержку Украины и уверяют, что будут помогать столько, сколько это потребуется.
А вот Путин и его приспешники обязательно понесут полную ответственность за свои военные преступления, которые они совершают ежедневно против украинского народа.
Об этом заявили на своей 12-й встрече в этом году министры иностранных дел G7, состоявшейся 22 февраля в телефонном режиме. Мы собрали основные тезисы по совместному заявлению лидеров стран Большой семерки.
По результатам своей встречи министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США и Верховный представитель Европейского Союза заявили, что:
— Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив нападения на Украину и полностью и безоговорочно выведя свои силы и средства со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Члены G7 снова призвали Россию сделать это немедленно, — говорится в заявлении.
Украинские беженцы в странах ЕС ощущают поддержку и солидарность наших партнеров. Смотри, как Европа помогает нашим переселенцам и как им живется на чужбине.
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