Мир

У нас есть отличные новости — как прошел визит Зеленского в США и чего ждать украинцам в 2023 году

Елена Яковлева, редактор сайта 22 декабря 2022, 10:19
Візит Зеленського до США - ключові моменти

Больше видео
0:00:19
LightUpUkraine — найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною
Елка в Нью-Йорке, Колизей, Сиднейская опера — без света! Самые популярные локации мира демонстрируют солидарность с Украиной
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Як працюватимуть магазини в Польщі на Різдво: скорочений графік та вихідні
Как будут работать магазины на Рождество в Польше: выходные и сокращенные дни
ЗРК Patriot
Эффективный против врага ЗРК Patriot: характеристики, цена и у кого есть на вооружении
Смотреть больше

Последние видео
День енергетика: привітання від Зеленського, міністра енергетика й Укренерго

Воины света, которые борются на своем фронте круглосуточно — День энергетика
Візит Зеленського до США - ключові моменти
У нас есть отличные новости — как прошел визит Зеленского в США и чего ждать украинцам в 2023 году
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
0:04:04
Обстріл Запоріжжя
Это настоящий ад: как разбитое Запорожье пытается жить дальше
0:03:13
Шахед на Київщині
Шахед упал прямо возле дома! Село Старые Безрадичи изуродовали дроны РФ
Карта бойових дій в Україні 22.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:40
Втрат від нас самих більше, ніж від українців — перехоплення ГУР
Потерь от нас больше, чем от украинцев: оккупант жалуется на свое командование — перехват ГУР
0:04:26
Миколаїв
Сотни попаданий по мирным домам! Как оккупанты ежедневно уничтожают несокрушимый Николаев
0:05:44
Битва за Київ
Битва за Киев: как оборонялась столица и почему россияне так боятся бабушек Киевской области
0:00:19
LightUpUkraine — найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною
Елка в Нью-Йорке, Колизей, Сиднейская опера — без света! Самые популярные локации мира демонстрируют солидарность с Украиной
Больше видео
День енергетика: привітання від Зеленського, міністра енергетика й Укренерго
Читать дальше
Воины света, которые борются на своем фронте круглосуточно — День энергетика
Комендантский час на Новый год
Читать дальше
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь