У нас есть отличные новости — как прошел визит Зеленского в США и чего ждать украинцам в 2023 году

Вчера, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил США с неожиданным визитом. Вечером по киевскому времени он провел двустороннюю встречу с лидером Штатов Джо Байденом, а также обратился к Конгрессу в Вашингтоне.
Как известно, президенты обсуждали продление военной и экономической помощи от США, сохранение санкций против России и дальнейшую поддержку Украины в войне.
Мы собрали ключевые моменты из поездки Зеленского в США. Читай, чего ждать украинцам в 2023 году от западных партнеров.
Главный вопрос всех моих переговоров сегодня — укрепление Украины, это следующий год, движение к победе в войне за независимость.
Главный вопрос всех моих переговоров сегодня — укрепление Украины, это следующий год, движение к победе в войне за независимость.
У нас есть отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой, — сказал Зеленский на брифинге после переговоров с Байденом.
Лидер США пообещал Зеленскому, что и Вашингтон, и другие западные партнеры и дальше будут поддерживать Украину финансово, гуманитарно и военно.
— Для нас честь быть на вашей стороне в жестокой войне Путина. 300 дней — трудно поверить, сколько мы в этом живем.
Идет жестокое нападение на право Украины существовать как государство, нападение на невинных украинцев без всяких причин, разве что запугивание, — поделился Байден.
Он жестко осудил террористические акты России по разрушению гражданской инфраструктуры Украины и сказал, что США будут продолжать поддерживать боеспособность нашей страны.
Мы будем продолжать укреплять способность Украины обороняться, в частности, противовоздушную оборону, и именно поэтому мы предоставим Украине батарею ЗРК Patriot и научим ваши войска корректно ее использовать, — анонсировал Байден.
Мы будем продолжать укреплять способность Украины обороняться, в частности, противовоздушную оборону, и именно поэтому мы предоставим Украине батарею ЗРК Patriot и научим ваши войска корректно ее использовать, — анонсировал Байден.
Кроме того, в этот же день стало известно, что США одобрили выделение Украине оружия на сумму $1,85 млрд, туда будет входить и система ПВО Patriot. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В своем выступлении перед американскими конгрессменами Зеленский сфокусировался на следующих ключевых моментах:
После этого Байден поблагодарил Конгресс за проект правительственных расходов, предусматривающий $45 млрд дополнительной финансовой поддержки Украины.
Я также подписываю законопроект об обороне, который облегчит закупку критических боеприпасов и оборонных материалов для Украины, — заявил он.
Я также подписываю законопроект об обороне, который облегчит закупку критических боеприпасов и оборонных материалов для Украины, — заявил он.
А также добавил, что, поскольку Путин не собирается останавливать эту жестокую войну, США будут предоставлять Украине возможность “защищать свою страну от российской агрессии столько, сколько понадобится”.
Байден и Зеленский обсудили также и формулу мира, предложенную Украиной ранее, а также как США могут помочь достичь этой цели — справедливого и честного мира.
Зеленский снова повторил свое видение мира в войне с Россией — никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и возмещение всего ущерба, которая нанесла РФ.
Но вы знаете, что родители потеряли своих сыновей на фронте или дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги — nothing. Их не интересует никакое возмещение.
Но вы знаете, что родители потеряли своих сыновей на фронте или дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги — nothing. Их не интересует никакое возмещение.
Все, чем они живут — revenge. Месть. Чем дольше идет эта война, тем больше таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти… не могу найти слово, потому что мы в Белом доме. Эти изверги, — сказал Зеленский.
В свою очередь Джо Байден поддержал предложение президента Украины провести саммит мира и добавил, что США и Украина имеют общее видение мира.
Мы разделяем одно и то же видение справедливого мира — свободная, независимая, безопасная процветающая Украина. Мы оба хотим, чтобы война закончилась, — заявил президент США.
Мы разделяем одно и то же видение справедливого мира — свободная, независимая, безопасная процветающая Украина. Мы оба хотим, чтобы война закончилась, — заявил президент США.
Как мы писали выше, США передадут Украине ЗРК Patriot. Узнай, что это за система и какие ее характеристики.
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