У нас есть отличные новости — как прошел визит Зеленского в США и чего ждать украинцам в 2023 году

Вчера, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил США с неожиданным визитом. Вечером по киевскому времени он провел двустороннюю встречу с лидером Штатов Джо Байденом, а также обратился к Конгрессу в Вашингтоне.

Как известно, президенты обсуждали продление военной и экономической помощи от США, сохранение санкций против России и дальнейшую поддержку Украины в войне.

Мы собрали ключевые моменты из поездки Зеленского в США. Читай, чего ждать украинцам в 2023 году от западных партнеров.

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Результаты переговоров с Байденом

Главный вопрос всех моих переговоров сегодня — укрепление Украины, это следующий год, движение к победе в войне за независимость.

У нас есть отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой, — сказал Зеленский на брифинге после переговоров с Байденом.

Лидер США пообещал Зеленскому, что и Вашингтон, и другие западные партнеры и дальше будут поддерживать Украину финансово, гуманитарно и военно.

— Для нас честь быть на вашей стороне в жестокой войне Путина. 300 дней — трудно поверить, сколько мы в этом живем.

Идет жестокое нападение на право Украины существовать как государство, нападение на невинных украинцев без всяких причин, разве что запугивание, — поделился Байден.

Он жестко осудил террористические акты России по разрушению гражданской инфраструктуры Украины и сказал, что США будут продолжать поддерживать боеспособность нашей страны.

Мы будем продолжать укреплять способность Украины обороняться, в частности, противовоздушную оборону, и именно поэтому мы предоставим Украине батарею ЗРК Patriot и научим ваши войска корректно ее использовать, — анонсировал Байден.

Кроме того, в этот же день стало известно, что США одобрили выделение Украине оружия на сумму $1,85 млрд, туда будет входить и система ПВО Patriot. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Выступление Зеленского в Конгрессе США

В своем выступлении перед американскими конгрессменами Зеленский сфокусировался на следующих ключевых моментах:

продолжение финансовой поддержки Украины, ведь помощь от США — не благотворительность, а вклад в глобальную безопасность и демократию;

усиление санкций против России и привлечение к ответственности террористов за агрессию;

ситуация на поле боя сложная, но украинский Донбасс продолжает стоять;

Украина будет праздновать Рождество, даже если не будет электричества;

Украина добьется абсолютной победы в этой войне.

После этого Байден поблагодарил Конгресс за проект правительственных расходов, предусматривающий $45 млрд дополнительной финансовой поддержки Украины.

Я также подписываю законопроект об обороне, который облегчит закупку критических боеприпасов и оборонных материалов для Украины, — заявил он.

А также добавил, что, поскольку Путин не собирается останавливать эту жестокую войну, США будут предоставлять Украине возможность “защищать свою страну от российской агрессии столько, сколько понадобится”.

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Совместное видение мира

Байден и Зеленский обсудили также и формулу мира, предложенную Украиной ранее, а также как США могут помочь достичь этой цели — справедливого и честного мира.

Зеленский снова повторил свое видение мира в войне с Россией — никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и возмещение всего ущерба, которая нанесла РФ.

Но вы знаете, что родители потеряли своих сыновей на фронте или дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги — nothing. Их не интересует никакое возмещение.

Все, чем они живут — revenge. Месть. Чем дольше идет эта война, тем больше таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти… не могу найти слово, потому что мы в Белом доме. Эти изверги, — сказал Зеленский.

В свою очередь Джо Байден поддержал предложение президента Украины провести саммит мира и добавил, что США и Украина имеют общее видение мира.

Мы разделяем одно и то же видение справедливого мира — свободная, независимая, безопасная процветающая Украина. Мы оба хотим, чтобы война закончилась, — заявил президент США.

Как мы писали выше, США передадут Украине ЗРК Patriot. Узнай, что это за система и какие ее характеристики.

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