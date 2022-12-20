Гуманитарная и финансовая помощь украинцам: как Евросоюз действиями показывает свою поддержку

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть родные дома. У кого-то их не осталось совсем, а у кого-то о доме есть напоминание в виде дыры в стене. Европейские страны активно помогают нашим гражданам с начала полномасштабной войны.

Как живут украинские беженцы в странах ЕС и чувствуют ли поддержку партнеров, читай в нашем материале.

Как живут украинские беженцы в странах ЕС: поддержка и условия

В чужой квартире, в чужом городе, чужой стране. Уже почти год, как Елена с десятилетней дочерью Марией уехали в Австрию, спасаясь от войны.

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— Сначала мы рассчитывали, что это все ненадолго. Две-три недели, как нам говорили, и просто жили на те средства, которые у нас были с собой, и ждали, когда мы будем ехать домой, — рассказывает беженка Елена Божук.

Свое жилище в родной столице пришлось покинуть, когда на Киевскую область полетели первые российские снаряды. Далеко бежать сначала не собиралась — выехали с родственниками в область. Но попали в ловушку — село, где думали спастись, стало рубежом, сдерживавшим длинную колонну российской техники.

Под обстрелами, без света и связи, в холодном подвале они прятались несколько дней. Но постоянные атаки выгнали их дальше.

— Мы уезжали ночью, когда поняли, что почти все село вокруг горит. В одной машине ехали девять человек и два кота. Но мы выехали. И, оказавшись на Западе Украине, решили не возвращаться назад, а ехать дальше, — вспоминает Елена Божук.

Так добрались до Вены. Сначала обходились поддержкой друзей и знакомых. А исчерпав 90 дней безвиза, официально стали беженцами.

Оформили австрийскую Blue Card. Это ID-карта, которая дает право пользоваться всеми благами наравне с австрийцами, как людям, которые здесь нашли убежище, — говорит Елена.

По этому австрийскому документу Елена с дочерью получают социальную и финансовую помощь, могут воспользоваться медицинским страхованием. Десятилетнюю Марию приняли в местную школу, а чтобы девочка из Украины могла лучше адаптироваться, для нее есть дополнительные уроки немецкого.

Объемы помощи Евросоюза Украине и ее гражданам

Объем и условия помощи для украинских беженцев могут отличаться в зависимости от страны, отмечает посол ЕС и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Однако в основе единый принцип:

Был применен специальный механизм на уровне ЕС, Директива о временной защите, которой украинским беженцам автоматически предоставили почти все права политических беженцев. Они имеют право на социальную помощь, работу, образование.

Украинцам, которые, убегая от войны, остались в Украине, ЕС тоже помогает, между прочим, через механизм гражданской защиты. Это не только финансовая, но и гуманитарная поддержка.

Представительница службы Евросоюза по гуманитарной помощи и гражданской защите Клаудия Амарал рассказывает об объемах.

— С начала войны Украине поступило около 77 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи. Это поддержка, которую запросили украинские власти. То есть обратились, подали запрос, а затем через механизм гражданской защиты государства ЕС предоставили свою помощь, — говорит она.

Всего с февраля на гуманитарную поддержку Украины Еврокомиссия выделила уже 485 млн евро.

Мы не прекращаем нашу поддержку и обязуемся продолжать помогать по мере своих возможностей, — уверяет Клаудия Амарал.

ЕС будет помогать сколько нужно

Свои первые дни в Вене Елена вспоминает с благодарностью. Говорит, что поддержка ощущалась до мелочей.

— Нас очень радовало, что всюду были переводы всех информационных бланков на украинский.

Указания на украинском со стрелками, флаги и птичка, как знак этого движения в Австрии, что символизировало мир и помощь украинцам.

Жилье им с дочерью бесплатно на год предоставили неравнодушные австрийцы. На правах беженцев они могли находиться до марта. Но недавно ЕС продлил возможность до 2024 года.

Граждане ЕС прекрасно понимают всю сложность ситуации — на Украину напало ядерное государство. ЕС реагирует соответственно, — объясняет Посол ЕС Матти Маасикас.

Многие ее знакомые, которые из-за войны тоже выехали в страны ЕС, уже вернулись домой, говорит Елена. Сама она тоже об этом мечтает, но пока не решается.

Очень грустим, дома прекрасно, но те события, которые происходят сейчас, ставят приоритеты безопасности детей, — говорит беженка Елена Божук.

Ранее мы рассказывали, как в этом году украинские беженцы будут праздновать Рождество не дома.

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