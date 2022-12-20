Мир

Гуманитарная и финансовая помощь украинцам: как Евросоюз действиями показывает свою поддержку

Анастасия Грубрина, редактор сайта Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 20 декабря 2022, 14:35

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