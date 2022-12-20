Світ

Гуманітарна і фінансова допомога українцям: як Євросоюз діями показує свою підтримку

Анастасія Грубрина, редакторка сайту Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 20 Грудня 2022, 14:35

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