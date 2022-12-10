Розповіді

У країні війна, а тут свято: як українці цьогоріч відзначатимуть Різдво за тисячі кілометрів від рідної домівки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Грудня 2022, 12:35
У країні війна, а тут свято: як українці цьогоріч відзначатимуть Різдво за тисячі кілометрів від рідної домівки
Фото: Pexels

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