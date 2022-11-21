Скиглення та страх нічого не змінюють: історії українок, які навчилися жонглювати обов’язками мами та підприємиці

Опановувати новітні технології, шукати розв’язання проблем світового суспільства, виховувати дітей та не боятись викликів, які принесла на наші землі повномасштабна війна. Так можуть хіба що українки, історіями яких поділилась ГО Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.

Ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації, — впевнено говорить підприємиця Юлія Буглак.

Вона завжди була однією з найкращих студенток, вигравала безліч грантів та отримувала чимало пропозицій роботи від міжнародних компаній. Здається, звучить як мрія чи зав’язка романтичної комедії?

Проте додай в цю історію війну й турботу про дітей — і все почне сипатися швидше за мелодію Вівальді. Хоча у неї завжди залишалась її улюблена робота та сім’я, тому знаходити вихід було вже простіше.

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Юлія зізнається, що завжди хотіла бути незалежною у власній справі, але зараз почувається щасливицею, тому що може покладатися на підтримку чоловіка.

Хотілося незалежності та самореалізації, а ще — розв’язати проблеми суспільства, які давно непокоїли не тільки мене.

Жінку завжди турбувало зовнішнє середовище, а після народження дітей хотілося знайти якнайбезпечніші матеріали буквально для всього. Тож Юлія зацікавилась виготовленням аксесуарів зі шкіри риб.

Виявилось, що це чудове безвідходне виробництво, а сам матеріал не переносить інфекцій, тож є цілком екологічним. Залишалося тільки пояснити оточенню своє захоплення, а також користь для суспільства від такого виробництва.

Тому її досвід був усипаний перепонами. Втім, він відіграв не останню роль у її кар’єрі, коли довелось відновлювати бізнес уже на новому місці.

На практиці завжди було багато перепон. Особливо коли робиш щось інноваційне.

Простіше було б знайти якесь популярніше захоплення та виготовляти речі, що вже мають попит, а не створювати його власноруч. Та це було не про Юлію. Тож доводилось часом тисячу разів змінювати плани та з нуля вибудовувати комунікацію з суспільством, щоб пояснити, чому її вироби такі важливі для екологічного майбутнього.

Це страшно, але ж потрібно щось робити. Скиглення та страх нічого не змінюють.

Іноді доводилося змінювати усі плани й через особисте, особливо коли могла захворіти дитина. Та після 24 лютого її щоденний календар заповнила повномасштабна війна.

Їхати кудись не хотілося. Тому перший місяць Юлія залишалась у Києві. Пощастило, що незадовго до початку запеклих бойових дій вона виграла свою битву та отримала можливість працювати над проектом, який підтримував у безпроглядному потоці новин та переживань.

Чесно кажучи, це мене хоч якось підтримувало та давало сенс у цій безкінечній війні.

Підприємиця впевнена, що саме зайнятість допомогла їй впоратися з усіма думками та переживаннями, які вона мала щодо того, як постійні сирени та перебування у підвалах вплинуть на її сім’ю та дитину. Крім того, вона була впевнена, як і на початку життя свого бізнесу, що робить щось важливе для світу, тому не має зупинятись.

А зараз Юлія виробила новий план — не давати волі думкам аж до червня 2023 року. Жінка впевнена, що не варто постійно думати про ті речі, які можуть і не трапитись.

Відклала до цього моменту всі підвішені думки, які не мають ствердної відповіді, як краще.

Іншим українським підприємицям Юлія радить вибудовувати свій план, а також розташовувати усі справи за пріоритетами. Це дуже допомагає розвантажити графік та додати вільних годин для сім’ї і ще трохи часу для себе, щоб відновитись і далі йти у бій.

А ось власниця бізнесу, який колись був простим хобі, Анна Змієвська теж намагається відсторонити негативні думки від штурвала її життя. Лише говорить, що старається розділити робочі роздуми та домашні медитації.

Намагаюся створювати баланс, наскільки можна. Тішить, що родина дуже згуртувалася зараз і ми більше стали приймати особливості одне одного.

А колись вона просто хотіла дати вихід своїй творчій енергії під час декретної відпустки. Займалась улюбленою справою, яка неочікувано для неї самої розвинулась у бізнес, що має чималий попит, не вимагаючи серйозних інвестицій.

В’язаний декор, що частково нагадує про славнозвісне хюге та поєднується з українськими національними мотивами, завжди надихав Анну. Проте не її сім’ю.

Ні чоловік, ні батьки не розуміли, навіщо я цим займаюсь і витрачаю стільки часу на бізнес, в який вони не вірили, а не на час із родиною.

Та потім почалася співпраця з брендами, клієнтів ставало дедалі більше. Це не могло не переконати родину, що це не проста забаганка, а справа життя. Господарські обов’язки почали розподілятися без зайвих питань, але потім почалась повномасштабна війна.

Її молодшій доньці станом на 24 лютого було лише чотири місяці, а старшій — два з половиною роки.

Я тільки почала пристосовуватися до бізнесу мами двох, а після 24 лютого ще й до нових умов життя та бізнесу.

І ось Анна знову на роздоріжжі перед питанням, як жонглювати обов’язками мами двох дітей та роботою, оскільки жінка впевнена — якоїсь ієрархії пріоритетів у житті бути не може.

Я намагаюсь пристосовуватися жити в сприйнятті того, що це рівноцінні частини мого життя. Але при цьому треба розуміти, що не завжди буде баланс, і це нормально.

Тепер виявилось, що родина теж може стати новою опорою у житті та підтримати у складний момент. Усі рідні намагалися дивитися за малечею, поки Анна практично будувала бізнес знову.

Робити все з нуля довелось саме навесні, але емоції та думки були такі самі, як і вперше — потрібно працювати та йти вперед.

Було бажання створювати щось класне і займатися тим, що подобається. Фінансова мотивація на той час була на останньому місці.

Попри це постійне бажання розвиватись, Анна не вважає себе кар’єристкою, але їй завжди було важливо шляхом побудови взаємоповаги досягти розуміння в стосунках.

А на питання, як знайти у собі сили поєднати усі сфери життя та відкинути страх розпочати справу, підприємиця радить одне — віднайти своє справжнє бажання.

Головне — особисте бачення і бажання, до нього треба прислухатися.

Також Анна радить вчитись перемикатися у думках між домашніми та робочими справами. Варто випрацьовувати свій робочий графік, який не заважатиме насолоджуватись життям, та знаходити час для сім’ї.

Проте, щоб не забувати й про власні бажання, Анна ділиться простим, але дієвим секретом — потрібно навчитись делегувати та не боятись довіритись своїм рідним.

Це допоможе як у роботі, яка іноді вимагає лише твоїх особистих рішень, так і в стосунках. Тоді вдасться вибудувати гармонійну схему зі взаємоповаги, довіри та прийняття.

Потрібно вірити в себе, намагатися делегувати все наразі неважливе (наприклад, приготування їжі, прибирання, це абсолютна норма мати допомогу в цьому) і не намагатися бути ідеальною у всьому.

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