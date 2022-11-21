Нытье и страх ничего не меняют: истории украинок, которые научились жонглировать обязанностями мамы и предпринимателя

Овладевать новейшими технологиями, искать решение проблем мирового общества, воспитывать детей и не бояться вызовов, которые принесла на наши земли полномасштабная война. Так могут разве что украинки, историями которых поделилась ОО Украинский центр содействия инвестициям и торговле.

Мы найдем выход из любой ситуации, — уверенно говорит предпринимательница Юлия Буглак.

Она всегда была одной из лучших студенток, выигрывала множество грантов и получала большое количество предложений работы от международных компаний. Кажется, что звучит как мечта или завязка романтической комедии?

Но добавь в эту историю войну и заботу о детях — и все начнет сыпаться быстрее мелодии Вивальди. Хотя у нее всегда оставалась любимая работа и семья, поэтому находить выход было уже проще.

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Юлия признается, что всегда хотела быть независимой в собственном деле, но сейчас чувствует себя счастливицей, потому что может полагаться на поддержку мужа.

Хотелось независимости и самореализации, а еще — решить проблемы общества, которые давно волновали не только меня.

Ее всегда беспокоила внешняя среда, а после рождения детей хотелось найти максимально безопасные материалы буквально для всего. Юлия заинтересовалась изготовлением различных аксессуаров из кожи рыб.

Оказалось, что это замечательное безотходное производство, а сам материал не переносит инфекций, поэтому абсолютно экологичен. Оставалось только объяснить окружающим свое восхищение, а также пользу для общества от такого производства.

Поэтому ее опыт был усыпан преградами. Тем не мене он сыграл не последнюю роль в ее карьере, когда пришлось возобновлять бизнес уже на новом месте.

На практике всегда было много препятствий. Особенно когда делаешь что-нибудь инновационное.

Проще было бы найти какое-то более популярное увлечение и производить вещи, что уже пользуются спросом, а не создавать его самостоятельно. Но это было не о Юлии. Приходилось иногда тысячу раз менять планы и с нуля выстраивать коммуникацию с обществом, чтобы объяснить, почему ее изделия важны для экологического будущего.

Это страшно, но ведь нужно что-то делать. Нытье и страх ничего не меняют.

Иногда приходилось менять все планы и из-за личных обстоятельств, особенно когда мог заболеть ребенок. А после 24 февраля ее ежедневный календарь заполнила полномасштабная война.

Ехать куда-то не хотелось. Потому первый месяц Юлия оставалась в Киеве. Повезло, что незадолго до начала ожесточенных боевых действий она выиграла свою битву и получила возможность работать над проектом, который поддерживал ее в беспроглядном потоке новостей и переживаний.

Честно говоря, это меня хоть как-то поддерживало и давало смысл в этой бесконечной войне.

Юлия уверена, что именно занятость помогла ей справиться со всеми мыслями и переживаниями, которые она имела относительно того, как постоянные сирены и пребывание в подвалах повлияют на ее семью и ребенка. Кроме того, она была уверена, как и в начале жизни своего бизнеса, что делает что-то важное для мира, поэтому не должна останавливаться.

А сейчас Юлия выработала новый план — не давать воли мыслям до июня 2023 года. Женщина уверена, что не стоит постоянно думать о вещах, которые могут и не случиться.

Отложила к этому моменту все подвешенные мысли, не имеющие утвердительного ответа, как лучше.

Другим украинским предпринимателям Юлия советует выстраивать свой план, а также размещать все дела по приоритетам. Это очень помогает разгрузить график и добавить свободные часы для семьи и еще немного времени для себя, чтобы восстановиться и дальше идти в бой.

А вот владелица бизнеса, который когда-то был простым хобби, Анна Змиевская тоже пытается отстранить негативные мысли от штурвала ее жизни. Только отмечает, что пытается разделить рабочие размышления и домашние медитации.

Пытаюсь создавать баланс по возможности. Радует, что семья очень сплотилась сейчас и мы больше стали принимать особенности друг друга.

А когда-то она просто хотела дать выход своей творческой энергии во время декретного отпуска. Занималась любимым делом, которое неожиданно для нее самой начало развиваться в бизнес, пользующийся немалым спросом, не требуя серьезных инвестиций.

Вязаный декор, частично напоминающий о знаменитом хюге и сочетающийся с украинскими национальными мотивами, всегда вдохновлял Анну. Однако не ее семью.

Ни муж, ни родители не понимали, зачем я этим занимаюсь и трачу столько времени на бизнес, в который они не верили, а не на время с семьей.

Но потом началось сотрудничество с брендами, клиентов становилось все больше. Это не могло не убедить семью, что это не просто прихоть, а дело жизни. Хозяйственные обязанности стали распределяться без лишних вопросов, но потом началась полномасштабная война.

Ее младшей дочери по состоянию на 24 февраля было всего четыре месяца, а старшей — два с половиной года.

Я только начала приспосабливаться к бизнесу мамы двоих, а после 24 февраля еще и к новым условиям жизни и бизнеса.

И вот Анна снова на развилке перед вопросом, как жонглировать обязанностями мамы двоих детей и работой, поскольку женщина уверена — какой-то иерархии приоритетов в жизни быть не может.

Я стараюсь приспосабливаться к тому, что это равноценные части моей жизни. Но при этом нужно понимать, что не всегда будет баланс, и это нормально.

Теперь оказалось, что семья может стать новой опорой в жизни и поддержать в сложный момент. Все родные пытались присматривать за малышами, пока Анна пыталась практически строить бизнес снова.

Делать все с нуля пришлось именно весной, но эмоции и мысли были такие же, как и в первый раз — нужно работать и идти вперед.

Было желание создавать что-нибудь классное и заниматься тем, что нравится. Финансовая мотивация в тот момент была на последнем месте.

Несмотря на постоянное желание развиваться, Анна не считает себя карьеристкой, но ей всегда было важно путем построения взаимоуважения достичь понимания в отношениях.

А на вопрос, как найти в себе силы соединить все сферы своей жизни и отбросить страх начать дело, предприниматель советует одно — найти свое настоящее желание.

Главное — личное видение и желание, к нему нужно прислушиваться.

Также Анна советует учиться переключаться в мыслях между домашними и рабочими делами. Следует вырабатывать свой рабочий график, который не будет мешать наслаждаться жизнью и находить время для семьи.

Однако чтобы не забывать и о собственных желаниях, Анна делится простым, но действенным секретом — нужно научиться делегировать и не бояться довериться своим родным.

Это поможет как в работе, иногда требующей только твоих личных решений, так и в отношениях. Тогда удастся выстроить гармоничную схему взаимоуважения, доверия и принятия.

Нужно верить в себя, стараться делегировать все неважное (например, приготовление пищи, уборку, это абсолютная норма иметь помощь в этом) и не пытаться быть идеальной во всем.

Неизвестно, каким должен быть жизненный путь каждого человека. Однако когда на горизонте пенсионный возраст, почему-то большинство решает, что уже ничего интересного у них на пути не случится. Читай, как наслаждаться пенсией и развиваться, а не работать бабушкой — разбор психологов и стереотипы.

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