У тебя есть своя жизнь! Как наслаждаться пенсией и развиваться, а не “работать” бабушкой — разбор психологов и стереотипы

Неизвестно, каким должен быть жизненный путь каждого человека. Кто-то погружается с головой в работу, а некоторым ближе все свои силы посвятить семье. Но когда на горизонте пенсионный возраст, почему-то большинство решает, что уже ничего интересного у них на пути не случится.

Поэтому многие бабушки посвящают свое время внукам. По крайней мере некоторые дети считают, что это абсолютно логичное занятие для пожилой женщины, а вот саморазвитие — уже чрезвычайно сложное и не нужное ей дело.

Такого рода возрастные и гендерные стереотипы все чаще становятся причиной внутрисемейных ссор. В свою очередь, полномасштабная война и жизнь сообща нескольких поколений лишь ярче подсвечивают софиты над этим недоразумением.

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Так какой же может быть жизнь бабушки? Может ли она позволить себе заниматься не только внуками, но и саморазвитием, и как это сделать? Вікна пообщались с психологами о том, как бабушкам найти взаимопонимание и держать баланс между семьей и собственной жизнью.

Бабушка без выходных

У 61-летней Екатерины трое взрослых детей. Недавно она третий раз стала бабушкой. Делится, что всегда готова прийти на помощь в уходе за детьми. Ведь сама понимает, что это работа хлопотная и нелегкая.

Я стала бабушкой почти в 52 года. Это, конечно, радость и счастье. На время рождения внуков я брала отпуск на работе.

А когда перестала работать, начала почти все время жить с внуками и помогать во всем, — рассказывает женщина.

Такая помощь была необходима дочери и ее мужу. Впрочем, совместная жизнь трех поколений доставляла определенный дискомфорт, недоразумения и ссоры, в том числе из-за разных взглядов на воспитание детей.

Екатерина считала, что родители позволяли своим детям слишком много и не уделяли им достаточно внимания из-за постоянной занятости на работе.

Следовательно, внуки все чаще баловались, не слушались и устраивали истерики, если их прихоти не удовлетворяли.

Полномасштабная война только усложнила жизнь семьи, ведь всем пришлось эвакуироваться за границу. В чужой стране они арендовали один дом и жили вместе. Дочь “расслабилась” и совсем перестала выполнять работу по дому, полагаясь на маму. А Екатерина стала будто домработницей и няней без выходных.

Прожив в таком режиме полгода, бабушка совсем перестала надеяться на то, что что-то изменится. О саморазвитии, хобби и заботе о себе она даже не мечтала. Тем не менее ей удалось восстановить баланс между внуками и собственной жизнью.

— Теперь я нашла возможность жить отдельно, чтобы иметь больше свободного времени для себя, при этом помогая детям.

Меня вполне устраивает баланс времени: для себя пять дней в неделю и два дня – для детей, — рассказывает Екатерина.

Сейчас она проводит время с внуками по выходным и тогда, когда в этом есть острая необходимость. По просьбе дочери, бабушка приезжает из другого города, где уже самостоятельно обустроилась.

— В свободное время я учу английский язык, занимаюсь физической активностью: скандинавской ходьбой, плаванием, упражнениями. Путешествую, читаю. То есть посвящаю себя любимым делам, — признается Екатерина.

По словам женщины, скучать ей не приходится. У нее всегда есть чем заняться. А в семье стало спокойнее, отношения с дочкой наладились. Ведь теперь встречи стали желанными и дозированными.

Я бы хотела посоветовать бабушкам не бояться тратить больше времени на себя, заняться делами, которые всегда откладывали на потом, чтобы стать более счастливыми и здоровыми.

А тем, кто одинок, — найти наконец свою любовь. Детей следует отпустить жить своей жизнью, а не проживать за них, выполняя вместо них их обязанности, — рекомендует Екатерина.

Почему родители переносят уход за детьми на бабушек

Психолог Ольга Гулей рассказывает, что соблазн воспользоваться преданностью бабушки в качестве бесплатной няни был всегда. Это можно понять, ведь к близкому для родителей ребенка человеку, как правило, кредит доверия больше.

Кроме того, многие считают, что бабушка, разумеется, будет ухаживать за малышом лучше, чем кто-то чужой (например, няня). Впрочем, это не всегда так.

Не забывайте, что бабушка выросла в другом культурном контексте. Учитывая новые технологии, уход за ребенком сейчас изменился и требует новых навыков, — отмечает психолог.

Молодые родители также часто не принимают во внимание возраст бабушки, предлагая ей роль матери. Но ей однозначно сложнее выполнять работу по уходу за ребенком.

Во время войны старшим родственникам чаще приходится брать на себя заботу о детях. Это случается, когда у родителей, к примеру, нет физической возможности ухаживать за малышами, или ребенок вообще потерял родителей.

На самом деле отношение к “обязанностям” бабушки после начала полномасштабной войны не изменилось, а подсветилось. Война — это триггер, поднявший убеждения и ожидания от бабушки, которые были у ее взрослых детей еще раньше.

Просто в моменты стресса люди обладают гораздо меньшей гибкостью психики, чтобы действовать вариативно. Проще и безопаснее опираться на собственные устоявшиеся убеждения, — говорит Гулей.

Другими словами, если у родителей всегда были подсознательные ожидания относительно того, как должна вести себя бабушка, то во время войны это просто выплыло на поверхность. При этом раньше пожилые матери могли и не подозревать, какими в представлении их детей должны быть идеальные бабушки.

Кроме того, даже представления женщин о своих “обязанностях” как бабушек могли быть другими. Об этом говорит практический психолог Ольга Кисленко, а также добавляет, что чувство вины от того, что не отвечаешь чьим-либо ожиданиям, отнюдь не указывают на личные желания.

Чувство вины — это “я не отвечаю своим иллюзиям о себе, какой должна быть”. Потому определите, что о вас, а что не о вас.

Ошибки в воспитании, провоцирующие абъюзивное отношение

Ольга Гулей убеждена, что абъюзивное отношение и навязывание ухода за внуками говорят о неуважении к бабушке. Ведь если взрослые дети уважают своих родителей, то они уважают также их границы и принимают тот факт, что у других тоже есть своя жизнь и дела.

Навык уважения формируется, когда ребенок чувствует уважение к себе. Дети учатся не за счет словесных наставлений, а путем чувственного опыта, — считает психолог.

Ольга Кисленко добавляет, что для начала на собственном опыте нужно показать, что поступки и слова должны соответствовать друг другу. А также важно посвятить родных в свои увлечения и рассказать, почему они важны и какое удовольствие доставляют.

Кроме того, дети с детства должны осознавать персональную ответственность за свое благосостояние, обязанности и достижение желаемого результата.

А еще, советует Ольга Гулей, родителям следует разделять понятия послушание и любовь и не отождествлять их в глазах ребенка. Ведь любить ближнего и при этом не хотеть выполнять какие-то его просьбы — вполне нормально.

Как объяснить детям, что ты не работаешь бабушкой

Ольга Гулей рекомендует бабушкам и взрослым детям осознать, что у женщины, имеющей внуков, нет обязанностей относительно их. Да, она может хотеть проводить с ними время, но совершенно не обязана это делать.

Забота о несовершеннолетних детях — обязанность только родителей и опекунов, что очень четко прописано даже в законе. Поэтому бабушка может помогать в воспитании малышей только в случае соблюдения двух условий: женщина этого хочет и родители ребенка не против.

Кроме того, следует обратить внимание на само словосочетание “работать бабушкой”. На самом деле забота о малышах — тяжелая работа, требующая много сил из-за колоссальной ответственности за жизнь ребенка и связанного с этим стресса.

Поэтому такая деятельность может быть оплачиваемой. Это не обязательно о деньгах, но это должен быть обмен, условия которого согласованы заранее. Если же речь идет о бесплатном уходе за детьми, то это исключительно волонтерство по собственному желанию.

То есть родители не могут ничего требовать от бабушки, заставлять ее делать то, что ей не нравится, и воспитывать ребенка так, как они считают нужным.

Впрочем, заявить о своих желаниях бывает довольно сложно, особенно представителям старшего поколения. Ведь они преимущественно жили в парадигме, в которой право хотеть / не хотеть воспринималось как эгоизм в отрицательном смысле.

Что делать? Решение простое — говорить. Бабушка должна объяснить, что она взрослый человек, несущий ответственность за свою жизнь, работу, мечты, цели и т.д. Ее дети для нее всегда будут важными, ведь она их любит, несмотря ни на что. Но бабушка верит, что они могут самостоятельно справиться с собственными детьми. Они ведь выросли сильными и стойкими людьми.

Ольга Кисленко также отмечает, что разговоры — это и в основном ключ к решению любой дискомуникации. Именно из-за того, что люди не умеют выразить свои чувства и желания, часто могут возникать ссоры.

Поэтому нужно все говорить: “Я работаю и хочу провести время с тобой и поиграть. Сделаем это немного позже, люблю тебя”.

Как позволить себе качественно жить в пожилом возрасте

Психолог Ольга Гулей уверена, что человек может изменять все, что ему мешает в собственной личности. Сначала, конечно, может быть сложно и дискомфортно, но это обязательно принесет положительные результаты.

— Первое, что нужно для этого, — ваше четкое желание и намерение. А дальше — действовать, пробовать, и все получится. Возраст не является ограничением.

Жить хорошо — это навык, и вы можете его развивать, — уверяет специалист.

Если есть возможность и желание, можно найти психолога или психотерапевта, с которым вам будет комфортно общаться. Специалист поддержит вас на пути перемен.

Также хорошо работают группы поддержки. Вместе пройти этот опыт легче и интереснее.

Важно не корить себя за собственные желания, не совпадающие с устоявшимися социальными нормами и стереотипами.

— Заботиться о себе — это нормально, ведь только тогда у человека будет сила заботиться о другом. Вспоминаем правило в самолетах: сначала маску надеваем на себя, и только потом на ребенка, — говорит психолог.

Если не удается понять, чем хотелось бы заниматься в свободное время, Ольга Кисленко советует вспомнить прошлое, чего хотелось когда-то в детстве, чем мечталось заняться.

Вспомните все, чем хотели заниматься, когда были маленькими, и позвольте это делать себе сейчас.

Также для более качественной жизни попробуйте пересмотреть питание и добавить физическую активность в будничные дела. Даже простые прогулки на воздухе помогут разнообразить самый печальный день. Кроме того, на улице всегда можно встретить единомышленников, с которыми можно будет пообщаться или организовать клуб по интересам.

Следует понять ценность жизни. Если бы вам осталось жить десять минут, что бы вы сделали? Воплощайте планы, а не откладывайте на потом, потому что это та же тема “отложенного счастья”.

Как совмещать семью и саморазвитие

Ольга Гулей советует женщинам записать все свои дела на бумаге и разместить их по приоритетам.

В начале поставить то, что жизненно необходимо. Поскольку голодный, нервный и невыспавшийся человек вряд ли хорошо справится с ролью бабушки. А уже потом, учитывая свой ресурс, можно выполнять другие задачи, в том числе уход за внуками.

Лучшая техника восстановления сил — наладить сон и отдыхать, прежде чем устала, — делится психолог.

Женщинам в любом возрасте важно прислушиваться к своим потребностям и относиться к ним с уважением. Позаботьтесь о своем сне, комфортном режиме дня, безопасных условиях жизни, вкусной и питательной пище, приятной и важной для вас деятельности.

Что касается последнего, то сейчас для пожилых людей много образовательно-развлекательных направлений: курсы и школы для взрослых, танцевальные кружки, библиотеки, психологические группы поддержки, сообщества для общения и т.д.

Мне нравится идея, что основное призвание, которое есть у каждого человека, — жить хорошо. И начать этим заниматься можно в любом возрасте.

Когда появляется внутреннее стремление жить хорошо, то идеи, что необходимо для этого делать, подтягиваются.

У каждого это будет разная деятельность, но ориентир понятен всем: ты чувствуешь, что живешь хорошую жизнь, — говорит Ольга Гулей.

Возможности для саморазвития бабушек

Если ты живешь в Киеве и стремишься присоединиться к клубу для новых знакомств и общения, то можешь посетить Клуб для людей 50+ в Vcentri Hub: Оболонь. Регистрация по номеру: +38 097 140 90 67.

Кроме того, хорошей возможностью стать немного ближе к своим корням и узнать основы родного украинского языка может быть посещение Языкового курса в рамках Всеукраинского проекта Єдині. Регистрация по ссылке.

Можно учить и иностранные языки. Если хочешь чего-то нового, присоединись к курсу Английского языка для начинающих взрослых. Телефон для регистрации в бесплатную группу: +38 093 389 44 57.

Учиться — никогда не поздно. Поэтому даже на пенсии можно овладеть новыми и важными знаниями или изменить профессию и найти желаемую работу.

В ряде украинских городов работают Университеты третьего возраста. К примеру, на сайте КГГА собраны адреса учебных заведений для пожилых людей в столице.

А если в твоем населенном пункте нет такой инициативы, то ты можешь овладеть новыми навыками онлайн с помощью образовательных платформ: Coursera, Prometheus и других. Многие из них с началом полномасштабной войны открыли для украинцев доступ к своим курсам бесплатно.

Если ты предпочитаешь активный отдых и живешь во Львове, то можешь присоединиться к бесплатному танцевальному классу во Львовском городском территориальном центре социального обслуживания.

Занятия проводятся дважды в неделю на постоянной основе. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Путешествовать и открывать новые уголки своей страны можно также бюджетно и интересно! Туристическая компания Pro-Ukraine организует так называемые свободные экскурсии по Киеву для людей всех возрастов.

Это означает, что фиксированной платы нет. Гиды работают исключительно на донаты клиентов. Просмотреть ближайшие экскурсии и зарегистрироваться на них можно с помощью гугл-формы.

Боишься уезжать далеко от дома? Тогда онлайн-экскурсии просто созданы для тебя. Благодаря проекту Управления туризма Киевской ОГА ты можешь увидеть виртуальный музей памяти войны и перенестись в реалии освобожденных от россиян городков и сел Киевской области — Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Горенки и других населенных пунктов.

А если ты обожаешь искусство, то не упусти шанс виртуально пройтись по коридорам всемирно известных музеев и галерей:

Если тебе не хватает общения, всегда можешь обратиться на горячую линию проекта Мой телефонный друг по номеру 0 800 202 147 (с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00).

Также к проекту можно приобщиться как волонтер, поскольку у организации нет возрастных ограничений. Зарегистрироваться можно на сайте проекта по ссылке.

К слову, в предыдущем материале спецпроекта мы рассказывали истории украинских женщин, которые нашли в себе силы, чтобы бороться с обстоятельствами. Все, чтобы напомнить тебе о твоей силе и еще раз сказать, что все будет хорошо, ты справишься.

Материал создан при поддержке Асоціації Незалежні регіональні видавці України в рамках реализации грантового проекта The Women in News из WAN-IFRA. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией партнёров.