Психологія
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У тебе є своє життя! Як насолоджуватися пенсією і розвиватись, а не “працювати” бабусею — розбір психологів та стереотипи

Даніела Долотова, редакторка сайту Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Листопада 2022, 17:00
Як бабусям насолоджуватись пенсією
Фото: Pexels

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