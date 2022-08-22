Врятувались з окупації та відкрили з бабусею власну справу: історія сім’ї з Херсонщини, що надихає

Переселенці з Херсонщини, яким пощастило вирватися з окупації, нині годують франківців своїми смаколиками. Після двох місяців у ворожій облозі сім’я із трьох поколінь жінок виїхала з Голої Пристані на Прикарпаття.

Оговтавшись від пережитого, вони наважились відкрити невеличку крамничку з домашніми смаколиками.

Так, в Івано-Франківську жінки лишились у родичів і не могли відірватись від новин, тому онучка запропонувала бабусі відволіктись і започаткувати власну справу, адже у минулому Людмила Миколаївна була кухарем.

Каже мені: Бабусю, давай вдома будемо ліпити вареники й по заказу віддавати. Ну, ми з нею ліпили-ліпили, а потім заспокоїлись і відклали у морозилку, — розповідає жінка.

А потім онука прийшла з новинами, що їм надають приміщення. І сім’я вирішила таки займатись власною справою.

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З приміщенням допомогли місцеві знайомі й за оренду поки не беруть жодної копійки.

Яка херсонська коронна страва найбільше смакує прикарпатцям — розкаже Ірина Тимчишин.

Скільки ще сумних історій, як люди були вимушені покидати свої домівки. Раніше ми розповідали, як херсонці рятуються від російської окупації.

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