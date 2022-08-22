Спаслись из оккупации и открыли с бабушкой собственное дело: вдохновляющая история семьи с Херсонской области

Переселенцы из Херсонской области, которым удалось вырваться из оккупации, кормят франковцев своими вкусностями. После двух месяцев во вражеской осаде семья из трех поколений женщин выехала из Голой Пристани на Прикарпатье.

Оправившись от пережитого, они решились открыть небольшой магазинчик с домашними вкусностями.

Так, в Ивано-Франковске женщины остались у родственников и не могли оторваться от новостей, поэтому внучка предложила бабушке отвлечься и завести собственное дело, ведь в прошлом Людмила Николаевна была поваром.

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Говорит мне: Бабушка, давай дома будем лепить вареники и по заказу отдавать. Ну, мы с ней лепили-лепили, а потом успокоились и отложили в морозилку, – рассказывает женщина.

А потом внучка пришла с новостями, что им предоставляют помещение. И семья решила заниматься собственным делом.

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С помещением помогли местные знакомые и за аренду пока не берут ни копейки.

Какое херсонское коронное блюдо больше всего подходит прикарпатцам — расскажет Ирина Тимчишин.

Сколько еще печальных историй, как люди были вынуждены покидать свои дома. Раньше мы рассказывали, как херсонцы спасаются от российской оккупации.

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