Надевают пакет на голову и вывозят: как херсонцы спасаются от российской оккупации

Запорожье — путь спасения для выезжающих из оккупированных территорий херсонцев. Для переселенцев в этом городе уже сделали отдельный хаб Я — Херсон.

Ведь, как утверждает глава Запорожской ОВА Александр Старух, 40% от общего потока людей, ищущих убежище в Запорожье, — это херсонцы.

Люди делятся, что дорога в свободный мир, на украинскую территорию, тяжелая и эмоционально изнурительная, однако сидеть дома и ждать было еще хуже.

В этом убедилась одна из переселенок. Оккупанты ворвались в дом, надели на голову ее мужа черный пакет и вывезли его в неизвестном направлении из-за участия в АТО в 2014 году.

Уже месяц она сама заботится о двух маленьких детях и не находит себе места от переживаний за судьбу мужа. Единственное известие, которое женщина получила о нем, — сообщение о том, что он жив и находится в Чаплинском УВД.

Чтобы минимизировать такие случаи и люди пережили тяжелую зиму, местные власти призывают эвакуироваться в безопасные области. Останавливаться в подобных хабах или ехать к родственникам.

В хабе люди будут получать правовую, медицинскую и организационную помощь. Там помогают найти жилье, транспорт в другие области и т.д.

Всего в оккупированных городах Херсона остается еще полмиллиона украинцев, которые хотят выехать в безопасность. Люди организованно ждут эвакуации, записываясь через специальные Google-формы.

Жизнь в оккупации совсем не похожа на сказку — история женщины, которая все еще остается в оккупации Херсона ради родных.

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