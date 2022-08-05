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С верой в победу: история женщины из Херсона, которая продолжает оставаться в оккупации ради родных

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 августа 2022, 17:30
Історія жінки з Херсонщини, яка продовжує лишатись в окупації
Фото: Unsplash, Pexels

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