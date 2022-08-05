С верой в победу: история женщины из Херсона, которая продолжает оставаться в оккупации ради родных

Ведущая Вікна-новини на СТБ Татьяна Высоцкая продолжает вести в соцсетях свою рубрику Херсонские голоса, в которой делится поразительными историями украинцев из Херсона и области.

Некоторым удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию, а кто-то так и остается на временно оккупированных населенных пунктах. Поэтому людям часто довольно тяжело не только делиться своими рассказами, но и просто называть свои имена.

Такой стала и следующая история жителей Херсона, которые остаются жить в оккупации, несмотря на сложности, но с отчаянной верой в сердце.

На связи граница Херсона и Запорожья! Хотя, конечно, с перебоями. Буквально еще немного — и Энергодар с атомной станцией. Итак, следующая история с оккупации, — пишет Татьяна Высоцкая.

Жительница одного из населенных пунктов Херсонской области рассказывает, что о начале полномасштабной войны узнала рано утром. Ей тогда позвонила старшая дочь и при всей своей интеллигентности школьной учительницы в красках охарактеризовала Путина и сообщила страшную новость.

Девушка до сих пор не стремится ни подбирать слова, ни идти на малейшие уступки. До сих пор остается жить в оккупации и отказывается преподавать по российской программе у себя в школе.

Говорит, я себя не буду уважать. А большинство, говорит, соглашаются. Ситуация напряженная.

Первые российские оккупанты и их погромы

Положение в области действительно сложное. С первых дней полномасштабного вторжения россияне делали все, что им вздумается. Пути из оккупированного Крыма были не прикрыты, а Верхнерогачицкая громада, в которой живет женщина, оказалась на пути в Мелитополь и Энергодар.

Взрывы нам едва слышны, но каких только видов военной техники и оборудования мы не насмотрелись за это время!

Первые зашедшие в населенный пункт оккупанты начали громить и грабить все, что случалось им на пути. В помещении сельского совета выбили двери, выломали замки, угнали оргтехнику и даже автомобиль. Машины воровали и у местных, просто катались, разбивали и оставляли там, где автомобиль больше не мог сдвинуться с места.

Не просто было и отделениям ПриватБанка, почты и Пенсионного фонда. Они также попали в поле зрения оккупантов, а потому тоже были разбиты и разграблены до основания. Российские захватчики не разминулись ни с чем, что могло стоить денег.

Не жизнь, а выживание

Первые месяцы оккупации были очень тяжелыми в плане выживания. Магазины и аптеки не работали, в больнице был минимальный запас медикаментов.

Женщина рассказывает немного с грустью, что у местных властей не было поддержки ни от районного, ни от областного руководства. Однако продолжает делать все возможное для людей.

Люди тоже не ждут, пока проблемы сами решатся, и самостоятельно пытаются преодолеть сложности жизни в оккупации. Женщина вместе с волонтерами помогала пенсионерам, многодетным семьям, а также жителям Ушкальского психоневрологического пансионата для мужчин.

В свою очередь, власти смогли закупить муку и дрожжи для пекарни, которую построил местный фермер за несколько лет до полномасштабного вторжения. Это дало возможность выпекать хлеб, который стоит недорого. Особенно это важно, если сравнить с местными ценами.

Со временем магазины и аптеки потихоньку открылись. Появились товары из Крыма, но есть и украинские. Цены, правда, в разы выше, чем на подконтрольных территориях.

Поэтому сейчас больше всего помогают людям огороды, которые удалось посадить весной.

Однако тем, чья работа напрямую зависела от садоводства, сейчас живется еще сложнее. Оккупанты не брезгуют кражами или в лучшем случае заставляют местных фермеров продавать прошлогодний урожай за полцены.

Если не отдашь за предлагаемую цену, заберут бесплатно. Отжимают также сельхозтехнику, не разминаются ни с чем.

Будничные радости и вечные боли

Отсутствие связи — едва ли не самая болезненная тема. Хорошо, что какой ни есть интернет позволяет подать весточку родным, находящимся далеко от оккупации.

Далеко от ужасов встречи с врагом лицом к лицу находится и младшая дочь женщины. Ей удалось поехать с маленьким сыном в Германию.

Хоть такая маленькая радость успокаивает женщину. Они с мужем — пенсионеры и стараются держаться ради своих близких.

Успокоиться хорошо помогает надежда, что скоро Херсонскую область деоккупируют и люди смогут потихоньку возвращаться к привычной жизни.

Соседи и большинство жителей села с нетерпением ждут деоккупации. О выезде не думаем, поскольку у нас старики, которых не на кого оставить. Так что надеемся на лучшее, с верой в победу.

Однако от жестокости страдают не только украинцы, но и те, кто искренне любит Украину. Читай, как испанец Марио с украинской позицией попал в плен.

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