История любви и боли: как испанец Марио с украинской позицией попал в плен в Херсоне

Ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая продолжает рубрику Херсонские голоса. На этот раз болезненная история о плене и — дважды! — о псевдоосвобождении.

— Татьяна и Марио. Любят друг друга, несмотря на разницу в возрасте и войну. Далеко не все в Херсоне, да и во всей стране, готовы целовать украинский флаг, как мужчина на фото. А значит, здесь не только человеческая судьба, чувства, но и политика государства. Именно поэтому — ничего не сократила, более того — добавила об отношениях, потому что они невероятные, — отмечает Высоцкая.

Испанец с украинской позицией

В феврале 2022 Татьяна познакомилась с испанским волонтером Мариано Гарсия Калатаюд. Мужчина жил в Украине с 2014 года. Он покупал и возил продукты на передовую для украинских военных, собирал одежду, школьные принадлежности, продукты для детей-сирот в “серой зоне” — Марьинка, Красногоровка.

Он занимает четкую проукраинскую позицию, он валенсиец и все делает с особым пристрастием, на все 100%, — описывает Марио женщина.

Татьяна вспоминает: когда оккупировали Херсон, Марио открыто в первых рядах ходил на проукраинские митинги, поддерживал херсонцев, чем только мог, хотя и сам нуждался в помощи.

— У него была платежная карта испанского банка, на которую ему поступали средства в евро, большую часть которых он тратил на благотворительность. Но с началом полномасштабной войны банки установили ограничения по обналичиванию денег, а когда Херсон попал под оккупацию, банк-эмитент заблокировал средства на карте, — рассказывает Татьяна.

Как Марио попал в плен

19 марта мужчина был на свободе в последний день.

— Он пришел ко мне, позвонил, чтобы я вышла открыть ему, но через две минуты, пока я выходила, двое мужчин в балаклавах скрутили Марио, запихнули в темно-синий бус и вывезли в сторону здания облгосадминистрации, — вспоминает Татьяна.

Женщина рассказывает, что Марио находится в плену российских военных. Татьяна пытается делать все, что в ее силах, чтобы вернуть его.

— 21 марта оккупанты отпустили из плена херсонского журналиста, который слышал испанский язык, и, судя по тому, как вел себя человек, это был Марио. Кроме того, в одном российском канале в социальных сетях написали статью о Марио с фотографиями, которые были только у него на телефоне.

У него есть друзья среди военных, на том фото он позирует с винтовкой на фоне красно-черного флага. А также его поведение в плену…

Просыпаясь утром, Марио громко кричал: “Слава Украине!” Оккупанты записали его в наемники… — рассказывает Татьяна.

Попытки освободить Марио

Женщина говорит, что в первый же день, когда исчез мужчина, пыталась распространить эту информацию в сети. Связь была плохой, но удалось выложить один пост. А на следующий день на митинге Татьяна просила журналистов об огласке.

— 21 марта информация дошла до Испании. Освобождением Марио начал заниматься его “друг”, через, как он говорил, серьезных людей. Этим человеком был Владимир Сальдо (коллаборант из Херсона — ред.). Пока вопрос решался на местном уровне, оккупанты подтверждали, что Марио у них, и обещали выпустить его 23 марта, — рассказывает Татьяна.

Но мужчину не отпустили.

— МИД Испании направил письмо в МИД России. Там ответили, что Херсон не находится под юрисдикцией России, последняя не является стороной конфликта. И все… Российские военные заняли принципиальную позицию — перестали подтверждать факт нахождения Марио у них…

До сих пор вокруг Марио информационная блокада. Никто ничего о нем не знает, — говорит Татьяна.

По словам женщины, “друг” из Испании распространил фейковую информацию, что Марио уже на свободе, и эту новость подхватили СМИ. Затем “друг” опроверг информацию, просил прощения и говорил, что Марио все же не выпустили из плена.

Татьяна вспоминает, что 21 марта после митинга хотела подойти к российским военным, чтобы узнать информацию о Марио. Но во время митинга оккупанты начали стрелять по людям и пускать слезоточивый газ, поэтому женщина не пошла.

— Я ходила к оккупантам в апреле. Сначала на Теплоэнергетиков, 3 — это изолятор временного содержания, где российские военные устроили тюрьму. Общалась с охранниками. Они услышали, о ком я спрашиваю, опустили глаза. Такое впечатление, что знали, о ком я говорю, но молчали, — вспоминает Татьяна.

А потом, рассказывает женщина, когда она пришла в ОГА, один из оккупантов вспомнил мужчину по имени Марио. Российский военный сказал, что он наемник и финансировал терроризм, ведь возил продукты украинским военным.

История любви Татьяны и Марио

Женщина сообщает, что до сих пор поддерживает контакт с человеком, который пытается вести переговоры об освобождении Марио. Но не называет его из соображений безопасности и рассказывает историю ее любви с Марио.

Марио 74 года. Это не мешает мне считать его лучшим человеком во Вселенной.

Она рассуждает: наверное, обладает достаточной харизмой, чтобы влюбить в себя женщину, на 37 лет моложе. Ведь способен был приехать из солнечной Валенсии в воюющую страну. А также имеет кучу друзей по миру, которые все эти годы присылали помощь.

— Нашим отношениям до его плена было всего полтора месяца. 1 февраля произошла встреча. Да, это не много. Но за это время не наберется и десяти часов, когда мы не были вместе. Марио собирался в последний раз отвезти помощь на передовую и завершить свою волонтерскую деятельность. Сделал предложение пожениться.

— Я, конечно, серьезная украинская женщина, сказала — торопиться не надо. Подождем хотя бы полгода, а лучше год, на том и оставили. Сейчас очень жалею. Официальный документ о женитьбе дал бы намного больше прав, — говорит Татьяна.

Женщина уверяет: об их отношениях можно написать целый роман.

— В нашем общении я никогда не ассоциировала Марио с его возрастом. Не знаю, как другие испанцы, но Марио удивительный. Однако возраст дает о себе знать. В последнее время у него были сильные неврологические боли, нуждавшиеся в серьезном лечении. И он в плену… Его могут подвергать пыткам, — говорит женщина.

Татьяна писала множество заявлений в различные государственные структуры и международные организации, но не может ничего узнать о Марио.

— Пока была еще одна призрачная надежда, что Марио содержат в Херсоне, я оставалась в Херсоне. Я на себе знаю, какое вкусное сливочное масло за 250 грн. Знаю, как разделить стакан гречки на маму, дочь, подругу и о кошке не забыть…

Лично я в эти дни почти ничего не ела и мало спала. Утром грохот от обстрелов, вечером — ловлю интернет с новостями. Работу потеряла с первого дня войны, — вспоминает женщина.

Но из-за того, что не было известий о Марио и больная мать Татьяны нуждалась в лекарствах, которых в Херсоне не было, она решала выехать на контролируемую Украиной территорию. Там женщина тоже не оставляла попытки найти информацию о Марио.

— В ночь на 17 июня с горячей линии 1648 года я получила потрясающую новость: “По нашим данным, этот человек освобожден из плена в результате официальных обменов”. Я сообщила сыну Марио о том, что его отец свободен. Я писала на мессенджеры и знакомому редактору херсонского интернет-ресурса, несмотря на то, что на часах было два часа ночи.

Но Марио ни с кем на связь не выходил. Ни на следующий день, ни через день, — вспоминает женщина.

Это оказалось ошибкой.

Я уже прошу общения не с Марио, а хотя бы с человеком, который видел Марио после 19 марта, — говорит Татьяна.

Женщина надеется на огласку этой истории и то, что Марио все же освободят из плена.

— Испания, хоть и является страной НАТО, ничего не может сделать на оккупированной территории. Единственная надежда на себя и действия украинской стороны. Марио ведь семь лет возил гуманитарную помощь, помогал Украине, отдавал собственные средства и силы для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе, — говорит Татьяна.

Несмотря на временную оккупацию, люди в Херсоне не теряют человечности и любви к Родине. Ранее мы рассказывали, как ветеран АТО в Херсоне помогает другим, чтобы отблагодарить за спасение жены.

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