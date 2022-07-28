Розповіді

Історія кохання та болю: як іспанець Маріо з українською позицією потрапив у полон в Херсоні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Липня 2022, 12:00
Історія Маріо
Фото: Pexels

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