Розповіді

Херсонські голоси: як ветеран АТО допомагає іншим, щоб віддячити за порятунок дружини

Вікторія Мельник, практикантка сайту 14 Липня 2022, 10:00
Херсонські голоси
Фото: Pexels

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