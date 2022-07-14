Херсонские голоса: ветеран АТО помогает другим, чтобы отблагодарить за спасение жены

Мир слышит голоса украинцев через соцсети, митинги, заявления, выступления, благотворительные концерты и другие средства массовой связи. Но слышим ли мы тех, кто может говорить только шепотом и посредством одиночных комментариев в соцсетях?

Как живет оккупированный ныне Херсон и его жители — об этом рассказывает новый проект журналистки Татьяны Высоцкой — Херсонские голоса.

Сегодняшняя история о ветеране АТО, который помогает другим, действительно поражает. К нему обращались с проблемами, которые никто другой решить просто не решился бы.

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Он — бывший правоохранитель и ветеран АТО. Признается, что не обо всем может говорить, но именно прежние связи помогли стать на свое место и помогать другим.

Говорить, чем конкретно занимаюсь, не могу, если коротко — охраняю страну от врага.

Обращались те, кто оказался в безвыходной ситуации

Конец мая… звонок от собрата, нужна помощь! Говорит, что к нему домой приходили орки, три десятка, окружили дом, его искали. Жена сказала, что муж на заработках в Польше. Пригрозили, что вернутся.

Жена в панике, поскольку у них дочь 14 лет. Что пережил мой собрат, не представляю… Я принял решение помочь вывезти его семью.

Аня (имя изменено), так зовут жену моего собрата, сообщила: не может найти транспорт, который бы их вывез. Ее друзья боятся уезжать вместе с Аней. Я их называю “опасные друзья”. Но мне удалось найти машину. Через час она стояла около их дома.

Через два часа они были в определенном месте, их встретил мой товарищ, староста другого села. Переход на подконтрольную сторону был назначен на семь утра.

На следующий день мы совершили переход через реку Днепр к поселку N Днепропетровской области.

Аня очень переживала за детей, потому что за неделю до этого обстреляли лодку с людьми, были жертвы и раненные. Но по прибытии на место их ждали волонтеры, которые доставили семью в Кривой Рог, а оттуда уже во Львов.

Аня сейчас волонтер при одной из церквей, помогает таким же, как она.

Помогал, чтобы отблагодарить

— Также помог перевезти молодую женщину с младенцем, четыре месяца малышу. Месяц тому её муж погиб в Луганской области… Я отказался от денег, которые она мне предлагала.

И женщина спросила, почему я отказываюсь: потому что мне многие помогли спасти жену! Я помогаю другим, чтобы отблагодарить за помощь.

Два года мы боролись с коварным раком молочных желез, а последняя химия была 23 февраля! Мы успели! Недавно жена прошла обследование — она здорова. Оправляется и укрепляет подорванное здоровье.

Теперь у меня только один фронт, и здесь мы тоже победим!

Раньше мы рассказывали тебе о первой героине проекта Херсонские голоса — женщине, заявляющей о своей позиции в оккупированном Херсоне.

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