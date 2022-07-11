Рассказы

“У меня четкая позиция — я у себя дома, пусть они уходят”. История украинки из оккупированного Херсона

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 июля 2022, 20:30
Херсонські голоси: прокт Тетяни Висоцької
Фото: Pexels, Facebook

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