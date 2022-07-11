“У меня четкая позиция — я у себя дома, пусть они уходят”. История украинки из оккупированного Херсона

В своих соцсетях ведущая СТБ Татьяна Высоцкая начала вести рубрику Херсонские голоса: в ней она будет рассказывать истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения.

— Я решила минимально вмешиваться в рассказы людей, потому что так лучше передаются чувства и эмоции, — отметила ведущая.

Она сообщила, что это будет цикл рассказов о ее земляках. Чтобы люди на оккупированных территориях не чувствовали себя брошенными, а их истории и надежды звучали среди других украинцев вслух.

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Ведущая уже поделилась первой историей украинки из оккупированного Херсона.

Истории конфиденциальны, поэтому мы не называем имя женщины.

Оцепенела от ужаса

— Утро 24 февраля — это был шок. Как страшный сон, танки едут по моей улице мимо окна. Я даже не отошла от оконного стекла, так замерла, когда увидела, что один из них стреляет в дом напротив и там взрывается, — вспоминает жительница Херсона.

Вечером ее муж-дальнобойщик должен был отправляться в рейс, однако начались дни закупок продуктов.

— Две недели он бегал, все скупал мешками и мясо килограммами, а я не выходила из дома и ничего не ела.

Была какая-то апатия, даже страха не было. Была какая-то брезгливость и чувство грязи. Потом я поняла, что хватит сидеть, нужно что-то делать.

Рынок — источник политинформации

— Начали вспоминать, что умеем лучше всего, занялись копченостями и домашними колбасами. Так мы попали на рынок. Было приятно, когда людям нравились наши “вкусняхи”. Потом стало жарко и я решила сменить товар. Думала, чего нет на рынке — первой необходимости! — вспоминает украинка.

По ее словам, утро на рынке начинается с политинформации, у кого что произошло в деревне. Чернобаевка, Степановка, Станислав, Высунцы, Дарьевка и так далее.

Люди привозили миску с осколками ракеты. Выбитые стекла и двери люди не ставят, говорят, нет смысла, чуть ли не ежедневно прилеты, — рассказывает жительница Херсона.

Женщина рассказывает: видела, как летит ракета на Николаев.

— Возле нас стояла чудаковатая женщина, она спросила у солдат — что это? А они ей — ваши вас обстреливают. Ага, наши из Олешек. Солдат очень много на базаре, затариваются продуктами и алкоголем. Такие сумки тянут: пиво паками двухлитровыми и водку пятилитровыми баклагами (это те, что с “ДНР”), — рассказывает жительница временно оккупированной Херсонской области.

По ее словам, все, что происходит в городе, видно по выручке. Были деньги — хорошая выручка, не могут снять с карты, обналичить — плохая.

Страшно видеть отчаяние людей

— Страшно, что люди не верят, что нас заберут обратно. Страшно, что старики наши смотрят ТВ и такой бред несут. Я как-то попросила старушку отойти от меня, потому что “будет горе”.

Она мне сказала, что нас бомбят николаевцы, потому что мы под русскими и у нас все хорошо, и они нам завидуют и бомбят.

Еще заставляют говорить на украинском (сама героиня этого материала русскоязычная и написала ведущей тоже на русском — ред.) и каждый день носить вышиванки. Говорит “бедные ребята”, им выдали зарплату гривнями, а им же надо домой рубли отправить. Я думала, я ее разорву за “ребят”, — рассказывает героиня материала.

По словам женщины, оккупанты забирают бизнес у людей. Говорят: выходите, здесь ничего вашего нет.

— Закрыли нашу почту, потому что отказалась с ними работать. Постоянно что-то горит. На взрывы уже не реагируем, достали, перевернулись и дальше спим. Муж говорит, а раньше бы сидели в ванной с котами и продуктовым чемоданом.

Въезжать мы и не собирались. У меня четкая позиция — я у себя дома, пусть они уходят, — стоит на своем жительница Херсона.

Чтобы выехать из Херсона на контролируемую Украиной территорию, люди переживают адский путь. Ранее мы рассказывали историю женщины из Херсона, которую во время эвакуации оккупанты загнали на минное поле.

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