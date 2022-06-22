Слева стреляет танк, сверху — вертолет, впереди — минное поле. История женщины, которая выезжала из Херсонской области

Елена — жительница Херсонской области. Она рассказывает, что путь, который нужно преодолеть между Херсоном и Николаевом, составляет 60 км. Этот отрезок пути кто-то проходит двое суток, а кто-то — целых пять.

Начало эвакуации

Елена ехала с людьми в колонне из пяти машин, ведь по одной ехать нельзя.

— Очень много блокпостов было (российских — ред.), но не совсем их можно так назвать: стоят танки прямо в лесополосах. Где-то их два, где-то — три, где-то — пять.

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Ты едешь по дороге, ее просто перегораживают и говорят: “Возвращайтесь, потому что или здесь, или там расстреляют”.

Однако женщина говорит, что маленькая колонна продолжила движение дальше.

— Потом мы проехали, я бы сказала, очень плохой блокпост, ведь там было очень много российских солдат. Они тщательно все проверяли: вещи и документы. Эти солдаты были очень назойливы.

Елена рассказывает, что уже должны были доехать до той точки, где, по словам волонтеров, должны стоять украинские военные.

— Мы думали, что пересекли последний российский рубеж. Но мы едем дальше и видим россиян, еще пять блокпостов российских проехали.

Как искали ночлег

Тогда люди поняли, что оставаться ночевать в поле нельзя, потому что могут расстрелять. Так что колонна поехала искать ночлег в ближайших селах.

— Мы приехали в наше украинское село, а там света не было уже два месяца, воды и тепла, а это была еще холодная пора. Там нас направили в небольшое село, которое охраняет тюрьму.

В нескольких километрах от этого села находятся россияне, с другой стороны тоже в трех километрах — украинские войска, но в селе все работает. Ведь заключенных никуда не дели, их охраняли и кормили.

Елена рассказала, что при той тюрьме были дома, где можно остаться, ведь семьи выехали, однако оставили ключи.

Мы приехали в то село, и эти парни (работники тюрьмы — ред.) дали нам ключи от своих домов, и мы остались на ночь.

Надежда на спасение не покидает

На следующий день люди проснулись ранним утром, ведь, по словам женщины, удачно проехать посты можно только в такой ранней поре.

— Нас было шесть машин. Мы забрали из этого села еще людей с ограниченными возможностями: бабушку, которая не могла ходить еще одного мужчину. То есть, нас была одна машина из местных и пять, которые были из разных точек Херсонской области.

Женщина рассказывает, что снова проехали пять или шесть российских блокпостов.

Они (российские военные — ред.) нам сказали, что можем ехать, но сейчас поднимутся “вертушки”, и они всех расстреляют. Это ведь линия фронта, здесь нельзя ездить.

Но мы поехали, потому что назад некуда возвращаться, позади только русские, — говорит Елена.

Загнали на минное поле

Жительница Херсонской области рассказывает, что россияне направили их на узенькую дорогу, которая шла через поле.

— Слева по нашей колонне выстрелил танк, но так — предупредительно. Мы начали ускоряться. Я ехала в первой машине, это был грузовой бус, и кабина была высоко. Тогда я и водитель одновременно увидели мины. Я кричу: “Это минное поле!”

Женщина говорит, что они остановились и не знали, что делать, ведь дорога была усеяна противотанковыми минами.

— С одной стороны был танк, сверху — российские вертолеты. Мы встали и не знали, что нам делать. Водитель пошел смотреть, можно ли объехать мины. Потом мы увидели, что с посадки бегут наши (украинские военные — ред.), мы узнали их по лентам. Они бегут и машут нам: “Стойте!”

Наши ребята подошли и говорят: “Это минное поле. Мы здесь никак не разминируем. Если мы сейчас начнем что-нибудь здесь делать, за вами просто поедут танки. Они только этого и ждут, поэтому вас сюда и пустили”, — рассказывает Елена.

Ведь россияне думали, если украинские военные разминируют это поле, то им удастся прорваться.

Спасли украинские военные

— Ребята (украинские военные — ред.) взяли бабушку, которая не могла ходить, на руки. У нас там еще детишки были. Проверили наши документы и сказали, что выведут нас к украинской посадке.

Женщина говорит, что наши солдаты провели через поле и своими машинами отвезли на КПП.

— На нашем украинском КПП мы начали плакать. Нас спрашивали почему, мы ведь уже на контролируемой Украиной территории. А я им отвечала, что не видела наших ВСУ два с половиной месяца. Наши украинские военные еще и конфеты где-то нашли и принесли нашим детям.

Мы уехали, а машины наши остались в поле. Последнюю машину, которая была в нашей колонне, разбомбил танк.

Сейчас Елена в безопасности за границей и говорит, что ее колонна машин была первой, которая попала на то минное поле.

— На день позже уезжали мои дети, так они уже ехали пять дней, а я — два. Нет организованного пути. Люди только могут через поля и леса найти какой-нибудь проезд. Либо россияне предлагают ехать в Крым. Но забирают украинские паспорта.

Женщина говорит, что в Херсонской области остался ее муж, ведь у него старенькая мама и онкобольной отчим.

Трудно было эвакуироваться из Мариуполя. Ранее мы рассказывали историю медсестры, которая семь раз пыталась уехать из города.

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