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Слева стреляет танк, сверху — вертолет, впереди — минное поле. История женщины, которая выезжала из Херсонской области

Кристина Венгеляускайте 22 июня 2022, 20:00
Історія жінки, що евакуювалася з Херсонщини через мінне поле
Фото: Unsplash

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