Розповіді

“У мене чітка позиція — я в себе вдома, хай вони йдуть”. Історія українки з окупованого Херсона

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Липня 2022, 20:30
Херсонські голоси: прокт Тетяни Висоцької
Фото: Facebook

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