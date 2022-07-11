“У мене чітка позиція — я в себе вдома, хай вони йдуть”. Історія українки з окупованого Херсона

У своїх соцмережах ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька започаткувала рубрику Херсонські голоси: у ній вона розказуватиме історії українців із Херсона, які їй надсилають в особисті повідомлення.

— Я вирішила мінімально втручатися в розповіді людей, бо так краще відчуваються почуття й емоції, — зазначила ведуча.

Вона повідомила, що це буде цикл оповідей про її земляків. Щоб люди на окупованих територіях не почувалися покинутими, а їхні історії й сподівання звучали серед інших українців уголос.

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Тож ведуча вже поділилася першої історією українки з окупованого Херсона.

Історії конфіденційні, тому ми не називаємо ім’я жінки.

Заціпеніла від жаху

— Ранок 24 лютого — це був шок. Наче страшний сон, танки їдуть моєю вулицею повз вікна. Я навіть не відійшла від шибки, так заціпило, коли побачила, що один із них стріляє в будинок навпроти й там вибухає, — пригадує жителька Херсона.

Увечері її чоловік-далекобійник мав вирушати в рейс, проте почалися дні закупівель продуктів.

— Два тижні він бігав усе скуповував мішками й м‘ясо кілограмами, а я не виходила з дому й нічого не їла.

Була якась апатія, навіть страху не було. Була якась гидливість і відчуття бруду. Потім я зрозуміла, що досить сидіти, треба щось робити.

Ринок — джерело політінформації

— Почали згадувати, що вміємо краще за все, зайнялися копченостями й домашніми ковбасами. Так ми потрапили на ринок. Було приємно, коли людям подобалися наші “вкусняхи”. Потім стало спекотно і я вирішила змінити товар. Думала, чого немає на ринку — першої необхідності! — згадує українка.

За її словами, ранок на ринку починається з політінформації, у кого що відбулося в селі. Чорнобаївка, Степанівка, Станіслав, Висунці, Дар‘ївка й так далі.

Люди привозили миску з уламками ракети. Вибиті скло і двері люди не ставлять, кажуть, нема сенсу, чи не щодня прильоти, — розповідає жителька Херсона.

Жінка розповідає: бачила, як летить ракета на Миколаїв.

— Біля нас стояла дивакувата жінка, вона запитала в солдатів — що це? А вони їй — це ваші вас обстрілюють. Ага, наші з Олешок. Солдатів дуже багато на базарі, затарюються продуктами й алкоголем. Такі торби тягнуть: пиво паками двохлітровими і горілку п’ятилітровими баклагами (це ті, що з “ДНР”), — розповідає мешканка тимчасово окупованої Херсонщини.

За її словами, усе, що відбувається в місті, видно по виторгу. Були гроші — гарний виторг, не можуть зняти з картки, перевести в готівку — поганий.

Страшно бачити зневіру людей

— Страшно, що люди вже не вірять, що нас заберуть назад. Страшно, що старенькі наші дивляться ТБ і таку маячню несуть. Я якось попросила бабульку відійти від мене, бо буде горе.

Вона мені сказала, що нас бомблять миколаївці, бо ми під росіянами й у нас усе добре, і вони нам заздрять і бомблять.

Ще змушують говорити українською (сама героїня цього матеріалу російськомовна й написала ведучій теж російською — ред.) і щодня носити вишиванки. Каже, “бідні рєбята”, їм видали зарплату гривнями, а їм же треба додому рублі відправити. Я думала, я її розірву за “рєбят”, — розповідає героїня матеріалу.

За словами жінки, окупанти забирають бізнес у людей. Кажуть: виходьте, тут нічого вашого нема.

— Закрили нашу пошту, бо відмовилася з ними працювати. Постійно щось десь палає. На вибухи вже не реагуємо, задовбали, перевернулися й далі спимо. Чоловік каже, а раніше б сиділи у ванній із котами й продуктовою валізою.

Виїжджати ми й не збиралися. У мене чітка позиція — я в себе вдома, хай вони йдуть, — стоїть на своєму жителька Херсона.

Щоб виїхати з Херсона на контрольовану Україною територію, люди переживають пекельний шлях. Раніше ми розповідали історію жінки з Херсонщини, яку під час евакуації окупанти загнали на мінне поле.

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