Їй 70 і вона отримала перелом хребта за відмову віддавати український паспорт — історія сміливої журналістки з Херсона

Українські жінки активні, сміливі, витривалі та щирі. 70-річна журналістка і волонтерка з Херсону Тетяна Антонюк не зреклась українського паспорта навіть після жорстокого побиття росіянами.

Цю історію розповіло Перше медичне об’єднання Львова. Уже понад місяць жінка лікується в медзакладі Святого Луки.

Перелом хребта за громадянську позицію

Літня активістка до травня не хотіла покидати рідний Херсон, який нині страждає під російською окупацією. Але чоловіку, який захищає країну в лавах ЗСУ, все ж вдалось вмовити дружину виїхати у безпеку.

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Тетяна разом із сусідами наважилась вибратись із заблокованої області. Та їх зупинили на ворожому блокпості.

У людей силою відібрали всі цінні речі, а коли журналістка відмовилась віддавати український паспорт — росіяни почали бити її.

Та жага до вільного життя перемогла нелюдські тортури. Напівпритомній жінці дивом вдалось залізти в авто та втекти від росіян.

Евакуаційним потягом у важкому стані її довезли до Львова, де негайно госпіталізували. Лікарі виявили перелом хребта та сильні забої голови. Тетяна частково втратила слух і не могла самостійно рухатись.

У лікарні Святого Луки бабусі зробили складну операцію — ввели у зламану ділянку хребта спеціальний кістковий цемент.

На щастя, вертебропластика пройшла успішно. Зараз херсонка почувається краще та вже може підводитись з ліжка. Але їй не хочеться довго лежати в лікарні, адже душа тягнеться до волонтерства.

Українці щодня доводять свою силу та незламність, а отже у ворога не залишається жодного шансу перемогти в цій війні.

54-річна медсестра Інна Онищенко залишилася чи не єдиним медпрацівником в окупованому селищі під Маріуполем. Вона під обстрілами продовжувала рятувати людей.

Читай, як розвивається історія медсестри з Маріуполя, яка намагалась сім разів евакуюватись.

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