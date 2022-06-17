До останнього боротися за кожне життя! Як українські лікарі врятували підлітка зі смертельним пораненням

Лікарі в Україні щодня проводять сотні операцій. Деякі з них здаються нереальними, проте вправним медикам подекуди дивом вдається врятувати життя.

Так, хірурги Львівської дитячої лікарні Св. Миколая зробили ще одне диво. Вони врятували 13-річного хлопця із Лисичанська. Уламок розміром у 4 см пройшов через шию, грудну клітку й осів у легені підлітка.

Як Святослав отримав поранення

Мама Святослава Олена Ричкова розповіла, що її син отримав травму 9 травня. Тоді обстріли Лисичанська майже не припинялися. Жінка разом із сином були у бабусі, але коли вибухів поменшало, пішли додому в інший район.

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— Це сталося просто біля нашого будинку, прилетіла ракета — і вибух. Спочатку не зрозуміли, що відбулося, чоловік кинувся до сусіда, який постраждав, а я повернулася до Святика і бачу: в нього на шиї вирвана рана і ллється кров, — каже жінка.

Олена розповідає, що відразу притиснула рану рукою і знала, що в жодному разі не можна відпускати.

— Він то приходив до тями, то втрачав свідомість, і все просив води.

Коли пив, я просто під рукою відчувала, як хлюпало, і притискала ще сильніше.

Ми знайшли широкий пластир і помаленьку обв’язали шию, а перекис уже просто лили зверху.

Жінка зазначає, що ці події сталися буквально за кілька хвилин.

Як приїхали до лікарні

За словами мами хлопчика, сусіди допомогли дістатися до швидкої, а звідти військові відвезли до Бахмута в госпіталь. Там лікарі сказали, що ситуація дуже складна і вони не зможуть зробити потрібну операцію.

— Його відразу поклали в реанімацію, а зранку нас відвезли на евакуаційний медичний поїзд на Львів. Ми їхали в червоному вагоні-реанімації, де сина під’єднали до різних сучасних апаратів, щоб він міг дихати. Після прибуття лікарі сказали, що відразу оперувати не можна, бо стан дуже важкий, тому слід спочатку його стабілізувати в реанімації, — розповіла Олена Ричкова.

Перебування у лікарні Львова

У львівській лікарні Святослав провів десять днів у реанімації. Потім його прооперували. Операція з видалення уламка пройшла вдало, проте легеня тривалий час не запускалася, адже була в критичному стані. Підлітку провели дві бронхоскопії, тож його дихання нарешті змогло відновитися.

— Взагалі це смертельна травма, і це диво, що не були ушкоджені магістральні судини й він (Святослав — ред.) не загинув на місці, — каже дитячий хірург Дмитро Грицак.

За словами лікаря, уламок потрапив у шию над правою ключицею, пройшов верхній отвір грудної клітини, через всю легеню і зупинився над діафрагмою в нижніх сегментах правої легені.

— Добре, що відразу була надана допомога з тампування рани з дренажем і в такому стані він був евакуйований поїздом до нас. Операція була дуже складна, оскільки уражена вся легеня, яка просто перетворилася на гематому, але все пройшло успішно, — розповідає дитячий хірург.

Олена Ричкова надзвичайно вдячна лікарям за врятоване життя сина. Жінка має троє синів, Святослав — найменший. А 28-річний старший брат, який проживав у Боярці на Київщині, вважається безвісти зниклим. Востаннє чоловік виходив на зв’язок 10 березня.

Нашим лікарям хочеться дякувати й вклонятися за те, що рятують життя дорослих і дітей, наших військових, попри усі складнощі. Раніше ми розповідали, як лікарі рятують життя дітей у війну.