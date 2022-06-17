Рассказы

До последнего бороться за каждую жизнь! Как украинские врачи спасли подростка со смертельным ранением

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июня 2022, 17:30
Львівські лікарі врятували підлітка з Лисичанська
Фото: Facebook

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