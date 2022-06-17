До последнего бороться за каждую жизнь! Как украинские врачи спасли подростка со смертельным ранением

Врачи в Украине ежедневно проводят сотни операций. Некоторые из них кажутся нереальными, однако умелым медикам буквально чудом удается спасать жизни.

Так, хирурги Львовской детской больницы Св. Николая совершили еще одно чудо. Они спасли 13-летнего парня из Лисичанска. Осколок размером в 4 см прошел через шею, грудную клетку и осел в легких подростка.

Как Святослав получил ранение

Мама Святослава Елена Рычкова рассказала, что ее сын получил травму 9 мая. Тогда обстрелы Лисичанска почти не прекращались. Женщина вместе с сыном были у бабушки, но когда взрывов стало меньше, пошли домой в другой район.

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— Это произошло прямо у нашего дома, прилетела ракета — и взрыв. Сначала не поняли, что произошло, муж бросился к пострадавшему соседу, а я вернулась к Святику и вижу: у него на шее вырванная рана и льется кровь, — говорит женщина.

Елена рассказывает, что сразу прижала рану рукой и знала, что ни в коем случае нельзя отпускать.

— Он то приходил в сознание, то терял сознание и все просил воды.

Когда пил, я просто под рукой чувствовала, как хлюпало, и прижимала еще сильнее.

Мы нашли широкий пластырь и помалу обвязали шею, а перекись уже просто лили сверху.

Женщина отмечает, что эти события произошли буквально за несколько минут.

Как приехали в больницу

По словам мамы мальчика, соседи помогли добраться до скорой, а оттуда военные отвезли в Бахмут, в госпиталь. Там врачи сказали, что ситуация очень сложная и они не смогут сделать нужную операцию.

— Его сразу положили в реанимацию, а с утра нас отвезли на эвакуационный медицинский поезд во Львов. Мы ехали в красном вагоне-реанимации, где сына подсоединили к разным современным аппаратам, чтобы он мог дышать. По прибытии врачи сказали, что сразу оперировать нельзя, потому что состояние очень тяжелое, поэтому сначала следует его стабилизировать в реанимации, — рассказала Елена Рычкова.

Нахождение в больнице Львова

Во львовской больнице Святослав провел десять дней в реанимации. Затем его прооперировали. Операция по удалению осколка прошла удачно, но легкое длительное время не запускалось, ведь было в критическом состоянии. Подростку провели две бронхоскопии, так что его дыхание наконец-то смогло восстановиться.

— Вообще это смертельная травма, и это чудо, что не были повреждены магистральные сосуды и он (Святослав — ред.) не погиб на месте, — говорит детский хирург Дмитрий Грицак.

По словам врача, осколок попал в шею над правой ключицей, прошел верхнее отверстие грудной клетки, через все легкое и остановился над диафрагмой в нижних сегментах правого легкого.

— Хорошо, что сразу была оказана помощь по тамповке раны с дренажом и в таком состоянии он был эвакуирован поездом к нам. Операция была очень сложная, поскольку поражено все легкое, которое просто превратилось в гематому, но все прошло успешно, — рассказывает детский хирург.

Елена Рычкова очень благодарна врачам за спасенную жизнь сына. У женщины три сына, Святослав — самый младший. А 28-летний старший брат, проживавший в Боярке Киевской области, считается без вести пропавшим. В последний раз мужчина выходил на связь 10 марта.

Наших врачей хочется благодарить и кланяться им за то, что спасают жизнь взрослых и детей, и наших военных, несмотря на все сложности. Ранее мы рассказывали, как врачи спасают жизни детей в войну.