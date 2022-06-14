Вырывали маленьких украинцев из лап смерти: как врачи спасали жизнь малышей под обстрелами

Кадры бомбардировки Харькова в марте всколыхнули весь мир. Под завалами находились десятки человек, погибшие и раненые. В то же время в больнице за углом рождаются новые жизни.

Харьковский перинатальный центр

С самого начала жестокой войны России против Украины руководительница Харьковского перинатального центра Ирина Кондратова не покидала больницу, спала в кабинете. Для нее и нескольких врачей, также оставшихся спасать жизни, больница стала и работой, и домом.

Как маме, женщине, врачу мне хотелось бы, когда рожают мои пациентки, чтобы в небе не гремело.

Несмотря на невероятную усталость, женщина каждое утро находила в себе силы выходить к коллегам и обещать, что никогда не покинет их и малышей.

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Маленький Миша, родившийся раньше срока, весит менее полутора килограммов. Его папа служит в противовоздушной обороне. Сына тогда еще не видел. В их дом — прямое попадание ракеты.

Неизвестность… Дом разбомбили, состояние плохое, муж воюет. Я здесь, у меня есть дочь… — рассказывает роженица.

Как только началась бомбардировка, врачи решили всех спустить в подвал.

Здесь мы также можем принимать роды, — рассказывает Ирина Кондратова.

Тогда через страницу футболиста и Посла доброй воли ООН Дэвида Бекхэма миллионы людей в мире увидели, в каких условиях рождаются маленькие украинцы и как здешние врачи отчаянно борются за каждую жизнь.

Через страницу Бекхэма Ирина Кондратова рассказала, что им нужен стратегический запас медикаментов, катетеры, детское питание, средства гигиены.

Здесь полная антисанитария. Мы же понимаем, куда спускаются дети, в подвале могут быть инфекции. Все дети рождаются обезвоженными, инфицированными.

Захвата Харькова украинские воины допустить не могли. После ожесточенных боев им удалось отогнать путинскую армию подальше от пригорода. Только после этого детей подняли в палаты.

Некоторых малышей даже под бомбами не спускали в подвал. Маленький Мирон — 12-й ребенок в семье. Он может дышать только с помощью аппарата. Другой младенец родился с тяжелой асфиксией. Его тело приходилось охлаждать до 33 °С, чтобы предотвратить тяжелую травму головного мозга.

Такие дети критично зависят не только от мастерства медиков, но и от аппаратуры.

В первый день мы попытались это сделать, но поняли — это дорога в один конец. Мы решили, что как бы ни сложилась ситуация, мы остаемся здесь.

Неравнодушные со всего мира поддерживали перинатальный центр и держали кулаки за жизнь каждого маленького украинца.

Фото Владимира и Виктории в вышиванках, звезд соцсетей, собирали лайки по всему миру. Сейчас они набрали вес и готовятся к выписке. А тогда из-за бомбардировки и стресса родились преждевременно, не могли самостоятельно дышать и есть.

Кондратова верит, что сотни малышей, появившихся на свет в этом перинатальном, — это особенные дети. Они не побоялись родиться под звуки истребителей и сломать планы кремлевского диктатора.

Я убеждена, что это будут очень сильные дети, настоящие граждане свободной Украины.

Ирина не считает себя героиней. Убеждена, что должна была выйти накрашенная, как минимум, с посылом, что она сегодня работает, несмотря ни на что.

Иногда мы расходились на два – три часа поспать, не зная, выживем ли.

Ирина говорит, что находит силы в детях, которых удалось спасти.

Охматдет

Самая известная в Украине детская больница Охматдет очень долго ждала открытия нового корпуса. Кто знал, что это произойдет во время полномасштабного вторжения России.

Мы боремся за каждого. Стараемся победить не только в войне, но и болезни, — говорит Павел Плавский, заведующий отделением детской нейрохирургии.

Большая война разделила работу больницы на два этапа: первый, когда за Киев были бои, а стреляли даже над Охматдетом.

Первые 46 дней войны я здесь жил. Привозили не только детей, но и взрослых, целые семьи.

Работали преимущественно с неотложными травмами, как у Сони из Николаевской области.

Грохот, взрывы, шум, и я вижу, Соня летит вперед. Я к ней, а над головами свистит, — рассказывает мама девочки.

Обстрел россиян оставил в голове Сони осколок. Достали его через три недели, теперь она на реабилитации.

Но многих даже не довезли.

Иногда скорая не доезжала или не могла выехать, потому что идут бои.

Война забрала здоровье не только травмированных детей. Многие онкобольные не смогли приехать на жизненно важную проверку.

Дети со злокачественными опухолями не приехали, мы не знаем, где они сейчас.

Некоторые дети потеряли время, потому что государственные и частные МРТ не работали. Они приезжают с большими опухолями. Это все следствие войны.

С тех пор как отделение заработало полноценно, его быстро заполнили пациенты. Еще до войны очередь была на 50 операций, а теперь благодаря новому корпусу есть возможность спасать еще больше детей.

Иван с мамой приехали из Глухова, уже неделя, как его успешно прооперировали. Там не было оккупации, но город был в блокаде.

Наше счастье, что это проявилось, когда мы были раскрыты. Потому что мы бы просто не добрались.

Павел Николаевич признается, что оперировать детей страшно, ведь в твоих руках вся их жизнь.

Неизвестно, кому страшнее, родителям или врачам, которые понимают, что рискуют.

И хотя со стороны болезни пациентов кажутся предсказуемыми, иногда все идет не по плану. Пациенты с опухолями меняют все планы. Ничего спрогнозировать невозможно.

Спасает то, что в больнице есть технологии. Подобных учреждений в Украине еще нет. Команда Павла готова спасать детей под минами и ракетами.

Мы знали, что будем стоять на своих местах и ​​делать свою работу, даже если идет обстрел, — рассказывает Виктория Галушка, операционная медсестра.

Большинство персонала никогда не имели дел с осколочными или огнестрельными ранениями, поэтому прямо в войну им обеспечили специальное обучение.

Мы быстро переквалифицировались, подготовились и уже можем оказывать такую ​​помощь, — говорит Виктория.

Чтобы не было форс-мажоров, напарница нейрохирурга продумывает все до мелочей. За такую ​​преданность медиков родители очень благодарны. Ведь, несмотря на войну, их дети получили лучших специалистов и оборудование.

Когда у тебя есть ребенок и проблема, тебе все равно на войну и бомбы.

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