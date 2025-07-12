Потерял три конечности и пережил 66 операций — история ветерана, осваивающего первый украинский бионический протез

Потерял обе руки и ногу, пережил уже 66 операций и осваивает свой первый бионический протез. На государственном протезном предприятии в Днепре проходит реабилитацию 28-летний командир отделения Михаил. На войне он с 2017 года, а полтора года назад получил крайне сложное ранение — потерял обе руки, не удалось уберечь и левую ногу. Сейчас он уже месяц как получил бионический протез правой руки. Показывает, что на протезе есть два датчика, которые расположены сверху и снизу. Один отвечает на сжатие руки, другой — за изменение положения.Электронные пальцы бионической кисти сделаны из материала, позволяющего пользоваться смартфоном. Сразу испытал протез и в рутинной жизни: с ним гораздо легче открывать дверь. Однако, чтобы ловко управлять им, каждый день нужно тренироваться, после чего очень болят мышцы руки. Поэтому в специальном кабинете Михаил часами занимается с тренажерами, чтобы оттачивать электронной кистью разные движения. А еще Михаил играет в настольный теннис, может налить в стакан воды и взять его. Эта бионическая кисть — украинского производства. Михаил — первый ветеран, получивший ее на Днепровском предприятии. Читать по теме Ампутация — вызов, а не конец жизни: как найти мотивацию и смыслы Ампутация — не конец, а начало новой жизни. Реабилитация, протезирование, адаптация возможно все. — Михаил может быть примером для других ребят. Он овладел изделием на 1000%, — отмечают специалисты. Единственный недостаток, по словам Михаила, протез не водостойкий. Таким должен быть уже следующий. Вскоре, когда будет готова и левая рука, на ней тоже будет такой же протез. Кроме того, Михаил осваивает и протез левой ноги. Впрочем, пока из-за проблемы с правой не может заниматься. Раньше мы рассказывали тебе историю ветерана, который после высокой ампутации вновь открывает эту жизнь и пробует себя в необычных амплуа. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Єдині новини, Жизненные истории, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter