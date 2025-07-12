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Потерял три конечности и пережил 66 операций — история ветерана, осваивающего первый украинский бионический протез

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 12 июля 2025, 21:00

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