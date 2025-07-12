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Втратив три кінцівки і пережив 66 операцій — історія ветерана, який освоює перший український біонічний протез

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 12 Липня 2025, 21:00

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