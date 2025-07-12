Втратив три кінцівки і пережив 66 операцій — історія ветерана, який освоює перший український біонічний протез

Втратив обидві руки та ногу, пережив уже 66 операцій і освоює свій перший біонічний протез. На державному протезному підприємстві у Дніпрі проходить реабілітацію 28-річний командир відділення Михайло. На війні він з 2017, а півтора року тому дістав украй складне поранення — втратив обидві руки, не вдалося вберегти й ліву ногу. Нині він уже з місяць як отримав біонічний протез на правицю. Показує: на протезі є два датчики, які розташовані зверху та знизу. Один відповідає на стискання руки, інший за зміну положення. Електронні пальці біонічної кисті зроблені з матеріалу, що дозволяє користуватися смартфоном. Одразу випробував протез і в рутинному житті: з ним набагато легше відчиняти двері. Проте, щоб вправно керувати ним, щодня треба тренуватися, після чого дуже болять м’язи руки. Тому у спеціальному кабінеті Михайло годинами займається з тренажерами, аби відточувати електронною кистю різні рухи. А ще Михайло грає у настільний теніс, може налити у склянку води та взяти її. Ця біонічна кисть — українського виробництва. Михайло — перший ветеран, який її отримав на Дніпровському підприємстві. Читати на тему Ампутація — виклик, а не кінець життя: як знайти мотивацію та сенси Ампутація — не кінець, а початок нового життя. Реабілітація, протезування, адаптація — можливо усе. — Михайло може бути амбасадором або прикладом для інших хлопців. Він опанував виріб на 1000%, — зазначають фахівці. Єдиний недолік, за словами Михайла, — протез не водотривкий. Таким має бути вже наступний. Невдовзі, як буде готова і ліва рука, на ній теж буде такий же протез. Крім того, Михайло освоює і протез лівої ноги. Втім, поки що через проблему з правою не може займатися. Раніше ми розповідали тобі історію ветерана, який після високої ампутації заново відкриває це життя та пробує себе у незвичних амплуа. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Єдині новини, Життєві історії, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter