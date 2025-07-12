Втратив три кінцівки і пережив 66 операцій — історія ветерана, який освоює перший український біонічний протез

Електронні пальці біонічної кисті зроблені з матеріалу, що дозволяє користуватися смартфоном. Одразу випробував протез і в рутинному житті: з ним набагато легше відчиняти двері.

Проте, щоб вправно керувати ним, щодня треба тренуватися, після чого дуже болять м’язи руки. Тому у спеціальному кабінеті Михайло годинами займається з тренажерами, аби відточувати електронною кистю різні рухи.

А ще Михайло грає у настільний теніс, може налити у склянку води та взяти її.

Ця біонічна кисть — українського виробництва. Михайло — перший ветеран, який її отримав на Дніпровському підприємстві.

— Михайло може бути амбасадором або прикладом для інших хлопців. Він опанував виріб на 1000%, — зазначають фахівці.

Єдиний недолік, за словами Михайла, — протез не водотривкий. Таким має бути вже наступний. Невдовзі, як буде готова і ліва рука, на ній теж буде такий же протез. Крім того, Михайло освоює і протез лівої ноги. Втім, поки що через проблему з правою не може займатися.