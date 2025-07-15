Украинская мозаика в центре Лондона: Усик представил редкое произведение искусства

В центре Лондона появилась часть украинского культурного наследия — мозаика Боривітер. Это реконструкция работы художницы Аллы Горской, которую россияне повредили в захваченном Мариуполе.

Представил украинское панно чемпион мира по боксу Александр Усик. Почему эта мозаика не только художественный символ — рассказали в эфире телемарафона.

Боривітер в центре Лондона: Украина показала легендарное панно

Прямо посреди Трафальгарской площади установили уникальный памятник искусства. Это воспроизведенная работа украинских художников во главе с Аллой Горской.

Оригинальное панно было создано для ресторана Украина в Мариуполе в 1967 году. После оккупации города мозаика очутилась в руках россиян. Ее спрятали от глаз.

Основательница общественной организации Ukraine Wow Ярослава Гресь объясняет: боривітер, или же пустельга — это дикая птица, мощный символ свободы, созданный группой художников.

С ней почти ничто не может сравниться. Это полет свободной птицы. Россияне скрывают Боривітер, мы не знаем, в каком он состоянии. Мы точно знаем, что он был частично разрушен во время российского вторжения, но судьба его пока неизвестна.

Воспроизведение мозаики до малейшего кусочка стало для художников делом чести. Полгода над проектом работали 15 украинских художников-монументалистов с точностью до малейшей детали. Это панно повторяет оригинальную мозаику в Мариуполе. Для его создания тоже использовали смальту, непрозрачное цветное стекло.

Найти оригинальную смальту оказалось задачкой со звездочкой. Ее производили четыре завода в Советском Союзе, ни один из которых уже давно не работает. Пришлось выкупить образцы у коллекционеров — работники заводов, вынесших мешок на память.

Усик, Ричард Брэнсон и не только: кто посетил презентацию

На Трафальгарской площади работу представил чемпион мира по боксу Александр Усик. В Лондоне он завершает подготовку к бою с Даниэлем Дюбуа. Спортсмен представляет Украину не только на ринге, но и в борьбе за сохранение культурного наследия.

В моей стране Россия уничтожила больницы, школы, жизнь людей. Но мы выживем, мы отстроим нашу страну как мозаику, кусок за куском, — сказал Усик.

Среди гостей был и хороший друг Украины, миллиардер Ричард Бренсон.

— Учитывая настойчивость и устойчивость Украины и нашу непрерывную поддержку, я никогда не потеряю надежду, что эта храбрая нация победит и закончит эту войну. Вы даете мне надежду, что Украина может пережить и переживет эту бурю. Слава Украине!

А из толпы за презентацией следит и еще один друг Украины — актер Джек Глисон, известный по сериалу Игра престолов. Он сам был на Украине и поддерживает борьбу нашего народа.

– Я помогаю чем, могу. Я не сражаюсь, никогда в жизни не держал боевого оружия, но если я могу прийти и сделать несколько фотографий с людьми, поговорить для того, чтобы привлечь внимание, то я очень рад это сделать.

Организаторы хотели познакомить мир с украинской культурой, потому что задача номер один у россиян — уничтожение украинской идентичности. А пока жива культура, жива и нация.

Эту мозаику создавали специально для поездок. Лондон стал первой зарубежной столицей, где представили эту работу. На Трафальгарской площади панно до вечера, но оно будет оставаться в Великобритании еще несколько недель. Дальше оно поедет в турне по другим государствам.

Мы также рассказывали о малоизвестных обществу художниках, прославивших Украину своими произведениями.

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