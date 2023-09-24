Эти украинские художники покорили весь мир, а вы могли даже не знать их имена! Легенды искусства

Фамилии этих художников не очень популярны среди простых украинцев, однако в художественных кругах по всему миру их работы знают и восхищаются ими. А их картины стоят по несколько сотен тысяч долларов.

Кто эти художники и как им удалось стать символом Украины в мире искусства? Узнай дальше.

Іван Марчук

Иван Марчук — поистине легенда украинского искусства. Он придумал собственный стиль написания картин — плентанизм (от слова заплетать). Он вошел в список 100 гениев современности от именитого британского издания The Telepraph.

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Выставки полотен Ивана Марчука проходят в галереях по всему миру, а некоторые из его работ стоят более 100 тысяч долларов. Художник родился в Тернопольской области в 1936 году и с детства рисовал подручными материалами.

Детское увлечение переросло в профессию, а впоследствии в собственный стиль, узнаваемый во всем мире.

Анатолий Криволап

— Цвет — мой язык, — говорит Анатолий Криволап, и его действительно узнают по цвету, ведь именно ощущение палитры и оттенков, их чрезвычайное сочетание — это стиль художника.

Как говорил сам Анатолий, он овладел 50 оттенками красного. Это прекрасно просматривается в самой дорогой картине художника Лошадь. Вечер, где на красном фоне красным цветом изображена лошадь.

Эта картина в 2013 году была продана в Лондоне на аукционе за 186 000 долларов. Родился Анатолий в 1946 году в Киевской области.

Мария Примаченко

Причудливых животных и растений Марии Приймаченко может узнать едва ли не каждый, даже далекий от искусства, украинец. Ее стиль назвали наивным искусством.

Мария родилась в 1909 году в селе Киевской области. Начала рисовать художница в 17 лет. Во второй половине 30-х годов картины Марии Приймаченко объездили полмира.

Среди любителей ее наивного искусства были французский художник Марк Шагал и испанский Пабло Пикассо. В честь столетия со дня рождения художницы ЮНЕСКО объявила 2009 год годом Марии Приймаченко.

Иванков в Киевской области, где жила художница и где был музей ее творчества, оккупировали россияне. Музей Марии Приймаченко, где находились картины, загорелся от обстрелов, но местные жители бросились спасать работы художницы и им удалось сохранить наследие.

Напомним, ранее мы рассказывали о выставках осени в Киеве.

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