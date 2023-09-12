Они поражают! Выставки осени в Киеве: об истории, обороне, вере и переосмыслении

Осень — время года, в которое хочется закутаться, много думать и переосмысливать что-то в своей жизни. Наилучшим образом в этом помогает искусство — оно дарит вдохновение, новые эмоции, понимание явлений и процессов.

Если культурный отдых для тебя важен и нужен, в материале рассказываем о выставках осени в Киеве — о чем они, где состоятся и почему их стоит увидеть.

Выставки осени в Киеве: анонс культурных событий и почему на них стоит сходить

О выставках, достойных твоего внимания, рассказало издание The Village. Они действительно разнятся, а потому удовлетворят потребности многих. На выставках и инсталляциях посетители смогут узнать и увидеть уникальные моменты истории, переживания художников, предупреждения и самих себя.

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The great finding. Step three. Сергей Мельниченко, Митя Фенечкин (Dymchyk Gallery)

Основатель школы концептуальной фотографии Сергей Мельниченко и автор обложек для альбомов Океана Эльзы и Палиндрома Митя Фенечкин объединили свои работы с 3D-NFT анимациями Владимира Лысенко.

Выставка предлагает найти свое место в мире, а также узнать, что происходит с человеком в ожидании туманного будущего. Выставка пройдет 22 октября на ул. Ярославской, 21. Вход свободный.

Украинская графика конца 19 — начала 20 века (Галерея Ню арт)

Увидеть, какой была украинская графика, как она развивалась и о чем писали художники того времени можно будет до 7 октября в галерее Ню арт по адресу ул. Грушевского, 28/2. Вход бесплатный.

Работы более 20 художников будут представлены на выставке, а также там можно будет узнать о графике больше — станковой, эстамповой, журнальной, книжной, сценографии. Об адаптивности графики в символизме, конструктивизме, кубизме, ар деко и мастерстве отечественных графиков.

Молитва за Украину, Антон Логов (ЦСИ Белый мир)

Живопись, отражающая предчувствие войны, неосознанные ее масштабы, ран, потери. Это любовь к родной земле, непостижимые чувства единения с природой, родные символы.

Выставку можно посетить до 22 сентября в ЦСИ Белый мир по адресу ул. Евгения Чикаленко, 21а. Вход на выставку бесплатный.

Знак на щите (Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне)

Если ты не видишь смысла в переименовании Родины-мать и переопределении Музея войны, посети эту выставку. Здесь можно узнать об украинских символах, которым более тысячи лет, как они были украдены и для чего.

Две сотни артефактов представлены в арт-пространстве, его открыли на День Независимости Украины. Залы посвящены давней истории Украины к периоду УНР, использованию украинского трезубца в разные эпохи, фрагментам демонтированного герба СССР и вещам участников Революции Достоинства.

Выставка продлится еще несколько месяцев по адресу ул. Лаврская, 27. Цена: 50-100 грн.

Выставка Алексея Сая (Voloshyn Gallery)

Она должна была открыться 24 февраля 2022 года. Но этого не произошло. Выставку Алексея Сая в этот день увидели только самые близкие, которые прятались в галерее от обстрелов. Среди работ представлены ландшафты востока Украины с кратерами взрывов.

Это, фактически, карта разрушений Украины. Художник начал работу над ней в 2014 году. Посетить выставку можно до 8 октября по адресу ул. Терещенковская, 13. Вход свободный.

Укрепления (Национальный музей Киевская картинная галерея)

Эта выставка изображает ежедневную работу украинцев — построение форпоста и укрепление на “земле смелых людей”. Художнице Людмиле Раштановой удалось показать несоответствие идеалов человечества, реальность современного мира.

В экспозиции можно увидеть работы Эда Потапенкова и Сергея Корниевского. Выставка пройдет до 20 сентября по адресу ул. Терещенковская, 9. Цена: 50-100 грн.

Рифмы, ритмы, разговоры (Национальный центр Украинский дом)

Студенты, живущие в разных странах мира, размышляют о жизни во время войны. На выставке представят работы 29 иллюстраторов и фотографов. Это экспериментальный проект, поэтому важно его поддержать.

Фото, иллюстрации в технике монотипия, линогравюра — все это ты сможешь увидеть и осмыслить. Выставка пройдет до 17 сентября по адресу ул. Крещатик, 2. Цена: 50-100 грн.

Motherland (Галерея Портал 11)

Художник Андрей Чижов живет во Львове, хотя родом из Севастополя. Когда россияне отобрали у него дом, он начал воспроизводить утраченное на полотнах, лейтмотивом которых является родной дом и украинская хата.

Эти работы откликнутся тем, кто потерял родной дом или покинул его. Посетить мероприятие можно до 17 сентября по адресу ул. Трехсвятительская, 11. Вход свободный.

Борьба за независимость. Создатели. Эпизоды (Национальный музей истории Украины)

Здесь ты будешь иметь возможность увидеть вещи, которые принадлежали Стусу, Черноволу, Лукьяненко, а также другим шестидесятникам и диссидентам. Здесь вещи, ставшие знаковыми.

Рюкзак, которым пользовался Левко Лукьяненко в течение 27 лет заключения и ссылки, или рубашка, в которой был Черновол в день гибели. Кроме вещей, можно услышать 11 историй борьбы детей сталинской эпохи.

Выставка продлится до победы. Адрес проведения ул. Владимирская, 2. Цена: 50-100 грн.

[НЕ]ЗНИЩЕН[Н]І (Музей выдающихся деятелей украинской культуры)

На выставке ты сможешь узнать то, чего всегда не хватало во время изучения украинской литературы и истории — фактов о жизни тех, кто занимает особые места в сердцах украинцев.

О преследовании семьи Ивана Франко, арестах людей из окружения семей Старицких и Косачей, репрессиях известных семей. Увидеть инсталляцию тюремной камеры, Быковнянского леса, вагона поезда в ссылку.

Все это доступно до 31 октября по адресу ул. Саксаганского, 97. Вход свободный.

Раньше мы рассказывали, куда сходить во Львове в сентябре — культурный дайджест.

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