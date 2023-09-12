Вони вражають! Виставки осені у Києві: про історію, оборону, віру та переосмислення

Осінь — пора, в яку хочеться закутатися, багато думати та переосмислювати щось у своєму житті. Якнайкраще в цьому допомагає мистецтво — воно дарує натхнення, нові емоції, розуміння явищ та процесів.

Якщо культурний відпочинок для тебе важливий і потрібний, у матеріалі розповідаємо про виставки осені у Києві — про що вони, де відбудуться та чому їх варто побачити.

Виставки осені у Києві: анонс культурних подій та чому на них варто сходити

Про виставки, які варті твоєї уваги, розповіло видання The Village. Вони справді різняться, а тому задовольнять потреби багатьох. На виставках та інсталяціях відвідувачі зможуть дізнатися та побачити унікальні моменти історії, переживання митців, попередження та самих себе.

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The great finding. Step three. Сергій Мельниченко, Мітя Фєнєчкін (Dymchyk Gallery)

Засновник школи концептуальної фотографії Сергій Мельниченко та автор обкладинок для альбомів Океану Ельзи й Паліндрома Мітя Фєнєчкін об’єднали свої роботи з 3D-NFT анімаціями Володимира Лисенка.

Виставка пропонує відшукати своє місце у світі, а також дізнатися, що відбувається з людиною в очікуванні туманного майбутнього. Виставка пройде 22 жовтня на вул. Ярославській, 21. Вхід вільний.

Українська графіка кінця 19 — початку 20 століття (Галерея Ню арт)

Побачити, якою була українська графіка, як вона розвивалася та про що писали тогочасні митці можна буде до 7 жовтня у галереї Ню арт за адресою вул. Грушевського, 28/2. Вхід безкоштовний.

Роботи понад 20 митців будуть представлені на виставці, а також там можна буде дізнатися про графіку більше — станкову, естампову, журнальну, книжкову, сценографію. Про адаптивність графіки у символізмі, конструктивізмі, кубізмі, ар деко та майстерність вітчизняних графіків.

Молитва за Україну, Антон Логов (ЦСМ Білий світ)

Живопис, який відображає передчуття війни, неусвідомлення її масштабів, ран, втрат. Це закоханість у рідну землю, незбагненні почуття єднання з природою, рідні символи.

Виставку можна відвідати до 22 вересня у ЦСМ Білий світ за адресою вул. Євгена Чикаленка, 21а. Вхід на виставку безкоштовний.

Знак на щиті (Національний музей історії України в Другій світовій війні)

Якщо ти не бачиш сенсів у перейменуванні Батьківщини-мати та переозначенні Музею війни, відвідай цю виставку. Тут можна дізнатися про українські символи, яким понад тисячу років, як вони були вкрадені і для чого.

Дві сотні артефактів представлені в арт-просторі, його відкрили на День Незалежності України. Зали присвячені давній історії України до періоду УНР, використанню українського тризубу в різні епохи, фрагментам демонтованого герба СРСР та речам учасників Революції Гідності.

Виставка триватиме ще кілька місяців за адресою вул. Лаврська, 27. Ціна: 50-100 грн.

Виставка Олексія Сая (Voloshyn Gallery)

Вона мала відкритися 24 лютого 2022 року. Але цього не сталося. Виставку Олексія Сая в цей день побачили лише найближчі, які ховалися в галереї від обстрілів. Серед робіт представлені ландшафти сходу України з кратерами від вибухів.

Це, фактично, мапа руйнувань України. Митець розпочав роботу над нею у 2014 році. Відвідати виставку можна до 8 жовтня за адресою вул. Терещенківська, 13. Вхід вільний.

Укріплення (Національний музей Київська картинна галерея)

Ця виставка зображує щоденну роботу українців — побудову форпосту та укріплення на “землі сміливих людей”. Художниці Людмилі Раштановій вдалося показати невідповідність ідеалів людства, реальність сучасного світу.

В експозиції можна побачити роботи Еда Потапенкова й Сергія Корнієвського. Виставка проходитиме до 20 вересня за адресою вул. Терещенківська, 9. Ціна: 50-100 грн.

Рими, ритми, розмови (Національний центр Український дім)

Студенти, що живуть у різних країнах світу, розмірковують про життя під час війни. На виставці представлять роботи 29 ілюстраторок і фотографок. Це експериментальний проект, тому надважливо його підтримати.

Фото, ілюстрації в техніці монотипія, ліногравюра — усе це ти зможеш побачити та осмислити. Виставка відбудеться до 17 вересня за адресою вул. Хрещатик, 2. Ціна: 50-100 грн.

Motherland (Галерея Portal 11)

Художник Андрій Чижов зараз живе у Львові, хоча родом із Севастополя. Коли росіяни відібрали у нього дім, він почав відтворювати втрачене на полотнах, лейтмотивом яких є рідна домівка та українська хата.

Ці роботи відгукнуться тим, хто втратив рідний дім або полишив його. Відвідати захід можна до 17 вересня за адресою вул. Трьохсвятительська, 11. Вхід вільний.

Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди (Національний музей історії України)

Тут на власні очі ти матимеш змогу побачити речі, які належали Стусу, Чорноволу, Лук’яненку, а також іншим шістдесятникам і дисидентам. Тут речі, які стали знаковими.

Рюкзак, яким користувався Левко Лук’яненко протягом 27 років ув’язнень та заслань чи сорочка, в якій був Чорновіл у день загибелі. Крім речей можна почути 11 історій боротьби дітей сталінської епохи.

Виставка триватиме до перемоги. Адреса проведення вул. Володимирська, 2. Ціна: 50-100 грн.

[НЕ]ЗНИЩЕН[Н]І (Музей видатних діячів української культури)

На виставці ти зможеш дізнатися те, чого завжди не вистачало під час вивчення української літератури та історії — фактів про життя тих, хто займає особливі місця в серцях українців.

Про переслідування родини Івана Франка, арешти людей з оточення родин Старицьких і Косачів, репресії відомих родин. Побачити інсталяцію тюремної камери, Биківнянського лісу, вагону поїзда на заслання.

Усе це доступне до 31 жовтня за адресою вул. Саксаганського, 97. Вхід вільний.

Раніше ми розповідали, куди сходити у Львові у вересні — культурний дайджест.

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