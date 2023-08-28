Бурхливе море подій! Куди сходити у Києві у вересні 2023? Культурний дайджест від Вікон

Перший місяць осені стає меланхолійним чи радісним. Для когось це особлива пора, яку хочеться сповнити приємними емоціями та спогадами. А хтось починає нудьгувати та чекати знову літа.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Аби зробити осінь теплою, затишною чи навіть яскравим продовженням літа, читай у нашому матеріалі, куди сходити і що відвідати у Києві у вересні 2023.
Вересень стане справжнім культурним розмаїттям! Адже десятки цікавих постановок, запальні концерти, стендапи та волонтерські ініціативи задовольнять навіть найвибагливіших! Вибирай події, які зацікавили тебе, та плануй, як проведеш перший місяць осені.
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали, куди сходити у Кам’янці-Подільському.
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