Бурхливе море подій! Куди сходити у Києві у вересні 2023? Культурний дайджест від Вікон

Перший місяць осені стає меланхолійним чи радісним. Для когось це особлива пора, яку хочеться сповнити приємними емоціями та спогадами. А хтось починає нудьгувати та чекати знову літа.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Аби зробити осінь теплою, затишною чи навіть яскравим продовженням літа, читай у нашому матеріалі, куди сходити і що відвідати у Києві у вересні 2023.

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Вересень стане справжнім культурним розмаїттям! Адже десятки цікавих постановок, запальні концерти, стендапи та волонтерські ініціативи задовольнять навіть найвибагливіших! Вибирай події, які зацікавили тебе, та плануй, як проведеш перший місяць осені.

Театральні вистави у Києві: вересень 2023

Вистава Спроба любити — Київський драматичний театр на Подолі, 1 вересня. Ціна квитка: 150-500 грн.

— Київський драматичний театр на Подолі, 1 вересня. Ціна квитка: 150-500 грн. Спектакль Позивний Елвіс — МКЦ ім. І. Козловського, 2 вересня. Ціна: 200 грн.

— МКЦ ім. І. Козловського, 2 вересня. Ціна: 200 грн. П’єса 1984 — Київський драматичний театр на Подолі, 5 та 19 вересня. Ціна: 250-700 грн.

— Київський драматичний театр на Подолі, 5 та 19 вересня. Ціна: 250-700 грн. Спектакль Шукаю чоловіка на кожен день — Caribbean Club, 6 вересня. Ціна: 390-590 грн.

— Caribbean Club, 6 вересня. Ціна: 390-590 грн. Вистава Методи виховання малих засранців — Центр мистецтв Новий український театр, 6 та 20 вересня. Ціна: 400 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 6 та 20 вересня. Ціна: 400 грн. Спектакль Море… Ніч… Свічки… — Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 7 та 10 вересня. Ціна: 600 грн.

— Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 7 та 10 вересня. Ціна: 600 грн. Спектакль Варшавська мелодія — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 10 та 21 вересня. Ціна: 200 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 10 та 21 вересня. Ціна: 200 грн. Вистава Хлібне перемир’я — Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 14 вересня. Ціна: 150-400 грн.

— Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 14 вересня. Ціна: 150-400 грн. Спектакль Зелені коридори — Київський драматичний театр на Подолі, 14, 15 та 29 вересня. Ціна: 250-700 грн.

— Київський драматичний театр на Подолі, 14, 15 та 29 вересня. Ціна: 250-700 грн. Вистава Чорний дрізд — Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 21 вересня. Ціна: 400 грн.

— Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 21 вересня. Ціна: 400 грн. Спектакль Обережно, жінки — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 29 вересня. Ціна: 300 грн.

Для дорослих та дітей

Вистава Хлопчик із бляшанки — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 2 та 30 вересня. Ціна: 150-250 грн.

— Київський академічний театр юного глядача на Липках, 2 та 30 вересня. Ціна: 150-250 грн. Вистава Всі миші люблять сир — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 3 вересня. Ціна: 150-250 грн.

— Київський академічний театр юного глядача на Липках, 3 вересня. Ціна: 150-250 грн. Спектакль Лис Микита — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 3, 12 та 23 вересня. Ціна: 250 грн.

— Київський академічний театр юного глядача на Липках, 3, 12 та 23 вересня. Ціна: 250 грн. Вистава Коти-біженці — Центр мистецтв Новий український театр, 9 та 17 вересня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 9 та 17 вересня. Ціна: 250 грн. Вистава Фізкультура для Баби Яги — Центр мистецтв Новий український театр, 10 та 24 вересня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 10 та 24 вересня. Ціна: 250 грн. Вистава Як левеня та черепаха пісню співали — Центр мистецтв Новий український театр, 16 вересня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 16 вересня. Ціна: 250 грн. Вистава У країні казок — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 16 вересня. Ціна: 100 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 16 вересня. Ціна: 100 грн. Вистава ВомбатМишаКіт — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 17 вересня. Ціна: 150-250 грн.

— Київський академічний театр юного глядача на Липках, 17 вересня. Ціна: 150-250 грн. Вистава Золоте курча — Центр мистецтв Новий український театр, 30 вересня. Ціна: 250 грн.

Концерти у Києві у вересні

Концерт DAKH DAUGHTERS — арт-простір UYAVA, 1 вересня. Ціна: 600 грн.

— арт-простір UYAVA, 1 вересня. Ціна: 600 грн. Концерт Друга Ріка — тераса ТРЦ Гулівер, 1 вересня. Ціна: 700 грн.

— тераса ТРЦ Гулівер, 1 вересня. Ціна: 700 грн. Концерт Без Обмежень — арт-парк KURENI, 2 вересня. Ціна: 1600 грн.

— арт-парк KURENI, 2 вересня. Ціна: 1600 грн. Концерт Pianoбой — Тераса D12, 5 вересня. Ціна: 500-1190 грн.

— Тераса D12, 5 вересня. Ціна: 500-1190 грн. Концерт Христини Соловій — Тераса D12, 6 вересня. Ціна: 500-1250 грн.

— Тераса D12, 6 вересня. Ціна: 500-1250 грн. Концерт Мотор’ролла — Docker Pub, 8 вересня. Ціна: 175-250 грн.

— Docker Pub, 8 вересня. Ціна: 175-250 грн. Концерт KAZKA — арт-простір UYAVA, 8 вересня. Ціна: 400 грн.

Концерт Jerry Heil — тераса ТРЦ Гулівер, 9 вересня. Ціна: 500-1000 грн.

— тераса ТРЦ Гулівер, 9 вересня. Ціна: 500-1000 грн. Концерт KOLA — тераса River Mall, 15 вересня. Ціна: 600-1400 грн.

— тераса River Mall, 15 вересня. Ціна: 600-1400 грн. Концерт TVORCHI — арт-простір UYAVA, 15 вересня. Ціна: 400 грн.

— арт-простір UYAVA, 15 вересня. Ціна: 400 грн. Концерт KOZAK SYSTEM — Bel Etage, 16 вересня. Ціна: 450-1150 грн.

— Bel Etage, 16 вересня. Ціна: 450-1150 грн. Концерт MONATIK — Палац Україна, 23 вересня. Ціна: 300-4200 грн.

— Палац Україна, 23 вересня. Ціна: 300-4200 грн. Концерт Kalush Orchestra — Atlas, 30 вересня та 1 жовтня. Ціна: 600-1800 грн.

Стендапи у Києві

Стендап Еклери на мільйон — Центр мистецтв Новий український театр, 1 вересня. Ціна: 500 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 1 вересня. Ціна: 500 грн. 10 Стендап Коміків — Бочка PUB, 1 вересня. Ціна: 200 грн.

— Бочка PUB, 1 вересня. Ціна: 200 грн. Підпільний стендап — Підвал Культури, 3 вересня. Ціна: 250-400 грн.

— Підвал Культури, 3 вересня. Ціна: 250-400 грн. Стендап та вино — 32 Jazz club, 3 вересня. Ціна: 390-590 грн.

— 32 Jazz club, 3 вересня. Ціна: 390-590 грн. Стендап вечірка — Underground Standup Club, 8 вересня. Ціна: 250-450 грн.

— Underground Standup Club, 8 вересня. Ціна: 250-450 грн. Стендап Перевірка матеріалу — Underground Standup Club, 26 вересня. Ціна: 200 грн.

Виставки у Києві у вересні 2023

Виставка квітів Сезон Гортензій — Добропарк, до 15 вересня. Ціна: 100-500 грн.

— Добропарк, до 15 вересня. Ціна: 100-500 грн. Міжнародна виставка подарунків — Міжнародний виставковий центр, 7-9 вересня.

— Міжнародний виставковий центр, 7-9 вересня. Міжнародна виставка посуду, товарів для дому та саду — Міжнародний виставковий центр, 7-9 вересня.

— Міжнародний виставковий центр, 7-9 вересня. Міжнародна виставка новорічної продукції та сезонного декору — Міжнародний виставковий центр, 7-9 вересня.

— Міжнародний виставковий центр, 7-9 вересня. Міжнародна виставка індустрії краси — Міжнародний виставковий центр, 20-22 вересня

— Міжнародний виставковий центр, 20-22 вересня Виставка котів — Міжнародний виставковий центр, 30 вересня та 1 жовтня.

Інші цікаві події Києва у вересні

Благодійний Кураж вересень — Garage, 2 та 3 вересня. Ціна: 250-500 грн.

— Garage, 2 та 3 вересня. Ціна: 250-500 грн. Концерт Симфонія Лаври — Національний заповідник Києво-Печерська лавра, 2 вересня. Ціна: 300-650 грн.

— Національний заповідник Києво-Печерська лавра, 2 вересня. Ціна: 300-650 грн. Благодійний захід для 3ОШБ_LOVE — арт-простір UYAVA, 3 вересня. Ціна: 200 грн.

— арт-простір UYAVA, 3 вересня. Ціна: 200 грн. Благодійна вечеря від шефа Oxota na Ovets — Ресторан Oxota na Ovets, 8 вересня. Ціна: 1390 грн.

від шефа Oxota na Ovets — Ресторан Oxota na Ovets, 8 вересня. Ціна: 1390 грн. Сергій Жадан, презентація нової книжки Скрипниківка — Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка, 18 вересня. Ціна: 400-1200 грн.

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